Подорожание проезда в Виннице объясняют компромиссом между бюджетной поддержкой и финансовой устойчивостью перевозчика.

Подорожание проезда в Виннице с 1 августа изменит ежедневные расходы пассажиров, поскольку городские власти утверждают новый единый тариф для электротранспорта и автобусов, передает Politeka.

Решение предусматривает повышение стоимости поездок до 25 гривен за разовый билет. Для типичного пассажира, ежедневно пользующегося трамваем или троллейбусом в формате «дом-работа», расходы вырастут вдвое по сравнению с нынешним уровнем.

Житель города, регулярно ездящего коммунальным транспортом пять дней в неделю, тратит около 24 гривен в сутки. После обновления тарифной модели сумма поднимется до 50 гривен в день, а месячный бюджет поездок составит примерно 1000–1150 гривен.

В городском совете объясняют, что действующая цена – 12 гривен в трамваях и троллейбусах и 15 гривен в муниципальных автобусах – больше не покрывает расходы перевозчика. Предприятие работает со значительным дефицитом, в 2025 году достигшим минус 88 млн грн, а за первый квартал 2026 года — еще минус 40 млн грн.

По официальным расчетам, нынешние поступления покрывают только 37,5% расхода электротранспорта и 45,4% автобусного направления. Поэтому накапливаются долги за запчасти, энергоносители и обслуживание подвижного состава.

Экономически обоснованный уровень, предлагаемый специалистами транспортной компании, значительно выше: 34 гривны для трамвая и троллейбуса и 41 гривна для автобуса. Однако в мэрии решили применить «социально ориентированный» вариант во избежание резкой нагрузки на население.

Именно подорожание проезда в Виннице объясняют компромиссом между бюджетной поддержкой и финансовой стабильностью перевозчика, нуждающегося в дополнительном ресурсе для удержания сети.

В случае отказа от пересмотра тарифа, город рискует столкнуться с дальнейшим накоплением долгов и ростом дотаций из бюджета общины. В горсовете считают, что новая ставка позволит частично сбалансировать расходы без остановки маршрутов.

Параллельно меняется и система проездных. Электронные абонементы подорожают вдвое: пакет на 130 поездок обойдется в 1500 грн для граждан, 750 грн для студентов и 450 грн для учеников.

Также появится вариант на 80 поездок: 1200 грн., 600 грн. и 360 грн. соответственно. Безлимитный формат для взрослых будет установлен на уровне 2250 грн в месяц.

Отдельно отмечается, что владельцы неперсонализированных карт будут платить больше: до 2600 грн за безлимитный доступ в пределах 30 дней.

В сравнении с другими городами ситуация выглядит по-разному. В Киеве с июля действует тариф 30 гривен, во Львове – от 23 до 30 в зависимости от способа оплаты. Харьков сохраняет бесплатный проезд благодаря дотациям и компенсациям из бюджета.

В соседних областных центрах также происходят изменения: у Хмельницкого 9–15 гривен, Одесса — 15 гривен, Кропивницкий планирует повышение до 15–23 гривен. В Житомире действует дифференцированная система с оплатой от 12 до 20 гривен, а в Черкассах и Черновцах стоимость колеблется от 13 до 30 гривен в зависимости от типа транспорта.

Городские власти Винницы напоминают, что в течение месяца после обнародования проекта тарифов будут приниматься замечания и предложения. Их можно посылать по почте или по электронным каналам в профильный департамент экономики и инвестиций.

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