В Барском обществе объявили о повышении тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области, сообщает Politeka.

Изменения касаются сбора, обработки и захоронения бытовых отходов и включают в себя домохозяйства, учреждения и бизнес.

Новые ставки обнародовало коммунальное предприятие «Бар-Благоустройство». Средний платеж для жителя составляет около 22 гривен в месяц, после внесения изменений ожидается примерно 29 гривен.

Причины повышения объясняют экономическими факторами последних лет: ростом цен на топливо, электроэнергию, запчасти и оплату труда персонала. Предыдущие тарифы, утвержденные в 2021 году, уже не отражали реальных затрат предприятия.

По новому проекту расчетные ставки будут составлять:

Управление смешанными отходами – 216,10 грн/куб. м

Крупногабаритные - 284,32 грн/куб. м

Ремонтные - 327,73 грн/куб. м

Захоронение – 53,71 грн/куб. м

Специалисты объясняют, что тарифы рассчитываются за кубометр и служат для расчета норм образования мусора. Реальная сумма в квитанции обычно будет меньше. Для компаний и организаций установлены отдельные цены. В 2025 году плата для юридических лиц по НДС выросла с 26,78 до 40,80 грн.

Жителям советуют ознакомиться с новыми расчетами и учесть их при планировании семейного бюджета. Окончательное повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области вступит в силу после завершения процедуры общественного обсуждения и утверждения городскими властями.

Для удобства пользователей «Бар-Благоустройство» рекомендует заранее готовить ежемесячные платежи и контролировать начисления во избежание непредвиденных расходов.

Последние новости Украины:

