Подорожание проезда в Виннице может вступить в силу уже во втором квартале 2026 года.

Подорожание проезда в Виннице может произойти в ближайшее время, передает Politeka.

Городской совет обнародовал проект новых тарифов для маршрутных такси.

Согласно документу базовая стоимость одной поездки предлагается на уровне 25 гривен. Для отдельных направлений предусмотрены другие расценки: в сел Щетки и Писаревка (маршруты №30А и №30Б) — 30 гривен, а самым дорогим станет рейс №34А в Гавришевку — 35 гривен.

Сейчас большинство маршруток в городе работают по тарифу 15 гривен, а по пригородным направлениям — 18 гривен. Таким образом, предложенные изменения фактически подразумевают существенный рост расходов для пассажиров.

В пояснительных материалах отмечается, что действующий тариф рассчитывался с учетом более низких экономических показателей, в частности стоимости горючего и уровня минимальной зарплаты. Обновленный проект учитывает новые расчетные параметры, существенно отличающиеся от предыдущих.

Городские власти также рассматривали альтернативные варианты — оставить действующие расценки или компенсировать перевозчикам расходы из бюджета общества. Оба подхода признали неприемлемыми из-за рисков для стабильности перевозок или дополнительной нагрузки на финансы города.

Отдельно подчеркивается, что муниципальный транспорт — автобусы, троллейбусы и трамваи — не входит в этот пересмотр.

Проект вынесен на общественное обсуждение, которое продлится до 22 мая. После этого документ рассмотрит исполнительный комитет. В случае принятия новых правил, подорожание проезда в Виннице может вступить в силу уже во втором квартале 2026 года.

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области: где можно получить убежище на долгое время.

Также Politeka сообщала, Новая система оплаты за проезд в Виннице: пассажирам сделали важное объявление.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Винницкой области: выплаты вырастут у части украинцев, кому начислят надбавки.