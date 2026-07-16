Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области уже повлекло за собой активное обсуждение среди жителей Кривого Рога.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области продолжается сразу в нескольких общинах, сообщает Politeka.net.

В Павлограде готовят новые расценки на водоснабжение, водоотвод и вывоз бытовых отходов, в то время как в Кривом Роге потребители уже получают платежки с обновленными суммами.

Согласно проекту решения исполнительного комитета Павлоградского городского совета для всех категорий пользователей предлагают установить цену на централизованное водоснабжение на уровне 84,01 гривны за кубометр, а на водоотвод — 29,46 гривны. В стоимость уже включен НДС.

Также в городе планируется пересмотреть оплату за управление бытовыми отходами, которые будет обслуживать ООО «ЭКО-КОММУНТРАНС». Новые расценки должны заработать с 1 августа 2026, после чего предыдущий документ утратит силу.

Предприятие обязуют заблаговременно проинформировать жителей об изменениях, производить начисления только за фактически предоставленные услуги и проводить перерасчет в случае их ненадлежащего качества.

В то же время Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области уже привело к активному обсуждению среди жителей Кривого Рога . После увеличения стоимости централизованного водоснабжения до 78,47 гривны за кубометр горожане сообщают о значительно больших суммах в счетах.

Часть потребителей предполагает, что в платежки могли включить предварительную задолженность или провести корректировку за прошлые периоды, поэтому планирует обратиться к предприятию за разъяснениями.

Кроме этого, законность новых расценок в Кривом Роге рассматривается в суде. После сообщения о пересмотре стоимости, местные жители также зарегистрировали электронную петицию с требованием отменить соответствующее решение.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от решений органов местного самоуправления и результатов судебного разбирательства.

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