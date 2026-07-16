Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області вже спричинило активне обговорення серед жителів Кривого Рогу.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області триває одразу у кількох громадах, повідомляє Politeka.net.

У Павлограді готують нові розцінки на водопостачання, водовідведення та вивезення побутових відходів, тоді як у Кривому Розі споживачі вже отримують платіжки з оновленими сумами.

Відповідно до проєкту рішення виконавчого комітету Павлоградської міської ради, для всіх категорій користувачів пропонують встановити ціну на централізоване водопостачання на рівні 84,01 гривні за кубометр, а на водовідведення — 29,46 гривні. У вартість уже включено ПДВ.

Також у місті планують переглянути оплату за управління побутовими відходами, які обслуговуватиме ТОВ «ЕКО-КОМУНТРАНС». Нові розцінки мають запрацювати з 1 серпня 2026 року, після чого попередній документ втратить чинність.

Підприємство зобов'яжуть завчасно поінформувати мешканців про зміни, здійснювати нарахування лише за фактично надані послуги та проводити перерахунок у разі їх неналежної якості.

Водночас Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області вже спричинило активне обговорення серед жителів Кривого Рогу. Після збільшення вартості централізованого водопостачання до 78,47 гривні за кубометр містяни повідомляють про значно більші суми у рахунках.

Частина споживачів припускає, що до платіжок могли включити попередню заборгованість або провести коригування за минулі періоди, тому планує звернутися до підприємства за роз'ясненнями.

Окрім цього, законність нових розцінок у Кривому Розі наразі розглядають у суді. Після повідомлення про перегляд вартості місцеві жителі також зареєстрували електронну петицію із вимогою скасувати відповідне рішення.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від рішень органів місцевого самоврядування та результатів судового розгляду.

Останні новини України:

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Дніпрі: що перевірити, якщо виплати раптово зникли