Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области стало первым для потребителей за последние четыре с половиной года.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области официально вступило в силу с 1 июля 2026 г. после решения исполнительного комитета Днепровского городского совета, сообщает Politeka.

Обновленные расценки касаются централизованного водоснабжения и водоотведения, предоставляемых КП «Днепропроводоканал».

Для населения, бюджетных учреждений и других категорий потребителей кубометр водоснабжения теперь стоит 47,10 грн. с НДС, а водоотвод — 34,82 грн. Общая сумма за обе услуги составляет 81,92 грн за кубометр.

Отдельные расценки были утверждены для предприятий, работающих в соответствующей сфере. Стоимость водоснабжения определили на уровне 22,13 грн. за кубометр с НДС, а водоотвод — 17,70 грн. Итого это составляет 39,83 грн.

В коммунальном предприятии отметили, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области стало первым для бытовых потребителей за последние четыре с половиной года. Необходимость пересмотра объяснили увеличением затрат на электроэнергию, топливо, реагенты, закупку воды, оплату труда персонала и проведение аварийно-восстановительных работ.

Жителям рекомендуют учесть обновленные суммы при планировании семейного бюджета, а также своевременно производить оплату полученных услуг. Дополнительно специалисты рекомендуют пользоваться индивидуальными счетчиками, чтобы контролировать фактическое потребление ресурсов.

Полный текст решения был обнародован на официальном ресурсе Днепровского городского совета. Документ содержит подробные экономические расчеты и порядок применения новых расценок.

Эксперты отмечают, что дальнейшие изменения стоимости коммунальных сервисов будут зависеть от экономической ситуации, производственных затрат и решений уполномоченных органов.

Источник: Днепроводоканал

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