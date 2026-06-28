Денежная помощь для ВПЛ в Днепре иногда поступает с задержками, поэтому переселенцам важно заранее контролировать свой статус.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепре остается одним из главных видов поддержки украинцев, сообщает Politeka.

Государство предоставляет ежемесячную денежную помощь для ВПЛ в Днепре на проживание. Размер выплат остается стабильным. Дети и лица с инвалидностью получают 3 000 грн, другие категории переселенцев – 2 000 грн.

Назначением и перечислением денежных средств занимаются органы Пенсионного фонда Украины. Однако из-за технических сбоев, задержек на стороне государства или решения о непродолжении выплат люди иногда сталкиваются с тем, что соцвыплаты перестают поступать без предупреждения.

В большинстве случаев речь идет не об отмене денежной помощи для ВПЛ в Днепре, а о том, что ее просто могли не продлить автоматически. Даже если у человека не изменились обстоятельства и формальных оснований для прекращения нет.

Выплаты назначаются на 6 месяцев. Без дополнительного обращения выплаты обычно продолжают пенсионерам с пенсией, не превышающей 9444 грн, лицам с инвалидностью I или II группы, детям с инвалидностью и детям с тяжелыми заболеваниями.

Также в этот список относятся дети сироты, дети, лишенные родительской опеки, и лица из их числа в возрасте до 23 лет, включая проживающих в детских домах семейного типа или приемных семьях, а также родителей воспитателей, приемных родителей и опекунов.

Другим переселенцам выплаты могут продлить, а могут и нет. Чтобы избежать потери средств, в Пенсионном фонде советуют заранее узнавать, продлена ли поддержка на следующий период.

Узнать все можно через контакт центр Пенсионного фонда: 0800503753, (044) 281 08 70 и (044) 281 08 71.

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