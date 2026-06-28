Чтобы воспользоваться возможностью получать бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре, необходимо выполнить простое действие.

В Днепре можно получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в виде горячих обедов, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщают на сайте организаторов проекта.

Инициатива реализуется с целью поддержки лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах и направлена ​​на обеспечение их регулярным питанием. Социальный ресторан предоставляет бесплатные горячие обеды для внутренне перемещенных лиц и пожилых людей.

В рамках проекта приоритет предоставляется пенсионерам, которые испытывают социально-экономические трудности. Предоставление горячего питания является формой социальной помощи и способствует покрытию базовых потребностей указанных категорий населения.

Важной частью деятельности ресторана является помощь внутренне перемещенным лицам, которые из-за боевых действий потеряли свои дома и вынуждены адаптироваться к новым условиям жизни. Чтобы воспользоваться возможностью получать бесплатные обеды, необходимо пройти простую онлайн-регистрацию через чат-бот в Telegram. После подтверждения данных посетители могут ежедневно приходить в заведение и получать горячую еду.

Социальный ресторан «Победа» работает без выходных ежедневно с 11.00 до 16.00 по адресу: город Днепр, улица Владимира Вернадского, 1–3.

В заведении готовят полноценные и питательные блюда из свежих продуктов, уделяя внимание качеству еды и созданию теплой почти домашней атмосферы для каждого гостя.

Работа проекта частично финансируется благодаря благотворительным взносам. Организаторы призывают неравнодушных приобщаться к поддержке инициативы: сделать пожертвование можно онлайн, выбрав любую удобную сумму, чтобы помочь обеспечить горячим питанием тех, кто в этом больше нуждается.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области: что нужно сделать для получения помощи.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Днепре: где и за какие навыки платят до 26 тысяч гривен.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Днепре: базовые товары резко прибавили в цене.