Прибавка к пенсии в Днепре может быть назначена гражданам, имеющим особые заслуги перед Украиной, согласно действующему законодательству, сообщает Politeka.
Речь идет об отдельном виде доплаты, устанавливаемом сверх основного размера пенсионного обеспечения.
Право на такую выплату имеют Герои Украины, ветераны войны с соответствующими государственными наградами, выдающиеся спортсмены, космонавты, лауреаты государственных премий, воспитавшие пятерых и более детей, а также другие категории, определенные законом.
Прибавка к пенсии в Днепре оформляется после подачи заявления и документов, подтверждающих соответствующий статус. Если обращение поступило не позднее 12 месяцев после возникновения права, доплату назначают с даты его приобретения.
Размер выплаты зависит от категории получателя. Для большинства граждан она составляет от 23% до 40% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В то же время, для борцов за независимость Украины в ХХ веке предусмотрен отдельный механизм вычисления.
Документы можно подать лично, через электронные сервисы или по почтовой отправке. Если пакет окажется недостаточно, Пенсионный фонд уведомит заявителя о перечне материалов, которые нужно предоставить дополнительно.
После увеличения прожиточного минимума уполномоченный орган автоматически производит перерасчет таких доплат. Для борцов за независимость также предусмотрено ежегодное повышение с 1 марта в соответствии с коэффициентом, утвержденным Кабинетом Министров.
В случае смерти получателя отдельные нетрудоспособные члены его семьи могут получить часть этой выплаты. Ее размер определяется законом в зависимости от количества лиц, обладающих соответствующим правом.
Источник: ПФУ
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Денежная помощь ко Дню Независимости: кто из пенсионеров имеет право на эти выплаты в Днепропетровской области.
Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: как проявляется проблема.
Как сообщала Politeka, Пересчет пенсий с 1 июля в Днепропетровской области: кому стоит его ждать.