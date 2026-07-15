Прибавка к пенсии в Днепре оформляется после подачи заявления и документов, подтверждающих соответствующий статус.

Прибавка к пенсии в Днепре может быть назначена гражданам, имеющим особые заслуги перед Украиной, согласно действующему законодательству, сообщает Politeka.

Речь идет об отдельном виде доплаты, устанавливаемом сверх основного размера пенсионного обеспечения.

Право на такую ​​выплату имеют Герои Украины, ветераны войны с соответствующими государственными наградами, выдающиеся спортсмены, космонавты, лауреаты государственных премий, воспитавшие пятерых и более детей, а также другие категории, определенные законом.

Прибавка к пенсии в Днепре оформляется после подачи заявления и документов, подтверждающих соответствующий статус. Если обращение поступило не позднее 12 месяцев после возникновения права, доплату назначают с даты его приобретения.

Размер выплаты зависит от категории получателя. Для большинства граждан она составляет от 23% до 40% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В то же время, для борцов за независимость Украины в ХХ веке предусмотрен отдельный механизм вычисления.

Документы можно подать лично, через электронные сервисы или по почтовой отправке. Если пакет окажется недостаточно, Пенсионный фонд уведомит заявителя о перечне материалов, которые нужно предоставить дополнительно.

После увеличения прожиточного минимума уполномоченный орган автоматически производит перерасчет таких доплат. Для борцов за независимость также предусмотрено ежегодное повышение с 1 марта в соответствии с коэффициентом, утвержденным Кабинетом Министров.

В случае смерти получателя отдельные нетрудоспособные члены его семьи могут получить часть этой выплаты. Ее размер определяется законом в зависимости от количества лиц, обладающих соответствующим правом.

Источник: ПФУ

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