Энергетики рекомендуют быть готовы к графикам отключения света в Днепропетровской области на 18 июля.

Украинцам показали, каковы плановые субботние графики отключения света в Днепропетровской области на 18 июля, пишет Politeka.net.

Энергетики рекомендуют жителям населённых пунктов, где запланированы работы, заранее зарядить мобильные телефоны, павербанки и другие необходимые устройства, а также учесть графики отключения света в Днепропетровской области на 18 июля при планировании своих дел. В случае досрочного завершения ремонтных работ электроснабжение может быть возобновлено ранее указанного времени.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, АО "ДТЭК Днепровские электросети" будет проводить профилактические работы в пределах Гречаноподовского сельского территориального общества. В связи с выполнением этих работ с 09:00 до 19:00 18.07.2026 будет отключение электроэнергии в селе Степове.

Ремонтные работы продлятся с 08:00 до 18:00. В этот период электроснабжение будет временно прекращено для части потребителей в нескольких населенных пунктах Божедаровской территориальной общины:

в поселке Мылодаривка без света останется улица Зализнычна.

в селе Благословенна отключение коснутся улицы Центральной.

в селе Поляна электроэнергию временно отключат для домов без определенной улицы, а также на улице Центральной.

в селе Вильне плановые ограничения будут действовать на улице Крайовий.

в селе Потокы работы будут проводиться на улицах Берегова, Гранитна, Надии и Шыловського.

в селе Скелюватка электроснабжение будет временно отсутствовать на улицах Героив Украины, Кошового, Олександра Матросова и Польовий.

Также отключения запланированы в селе Коваливка, где без электроэнергии останутся потребители на улицах Перемогы и Центральной. Кроме того, в селе Надия временные ограничения коснутся улицы Степовой.

Источник: Божедаровская Поселковая Территориальная Громада

Источник: Гречаноподовская территориальная община

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