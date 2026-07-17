Енергетики рекомендують бути готовими до графіків відключення світла у Дніпропетровській області на 18 липня.

Українцям показали, якими будуть планові суботні графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 18 липня, пише Politeka.net.

Енергетики рекомендують жителям населених пунктів, де заплановані роботи, заздалегідь зарядити мобільні телефони, павербанки та інші необхідні пристрої, а також врахувати графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 18 липня під час планування своїх справ. У разі дострокового завершення ремонтних робіт електропостачання можуть відновити раніше зазначеного часу.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" буде проводити профілактичні роботи у межах Гpeчaнoпoдівської сільської територіальної громади. У зв’язку з виконанням цих робіт з 09:00 до 19:00 години 18.07.2026 буде відключення електроенергії у селі Степове.

Ремонтні роботи триватимуть з 08:00 до 18:00. На цей період електропостачання буде тимчасово припинене для частини споживачів у кількох населених пунктах Божедарівської територіальної громади:

у селищі Милорадівка без світла залишиться вулиця Залізнична.

у селі Благословенна відключення торкнуться вулиці Центральної.

у селі Поляна електроенергію тимчасово вимкнуть для будинків без визначеної вулиці, а також на вулиці Центральній.

у селі Вільне планові обмеження діятимуть на вулиці Крайовій.

у селі Потоки роботи проводитимуться на вулицях Берегова, Гранітна, Надії та Шиловського.

у селі Скелюватка електропостачання буде тимчасово відсутнє на вулицях Героїв України, Кошового, Олександра Матросова та Польовій.

Також відключення заплановані у селі Ковалівка, де без електроенергії залишаться споживачі на вулицях Перемоги та Центральній. Крім того, у селі Надія тимчасові обмеження торкнуться вулиці Степової.

Джерело: Божедарівська Селищна Територіальна Громада

Джерело: Гречаноподівська територіальна громада

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