Графики отключения света в Днепропетровской области в неделю с 29 июня по 5 июля связаны с проведением важных работ.

В Днепропетровской области на неделю с 29 июня по 5 июля вводятся плановые графики отключения света, сообщает Politeka.net.



Графики отключения света в Днепропетровской области в неделю с 29 июня по 5 июля связаны с проведением профилактических работ на энергетических объектах. Подобные меры позволяют поддерживать стабильную работу энергосистемы, своевременно выявлять и устранять потенциальные неисправности, а также уменьшать риски аварийных отключений в будущем.

По информации энергетиков, 29.06.2026 с 08:00 до 19:00 будет временно прекращено электроснабжение на ряде населенных пунктов. Полное обесточивание охватит следующие населенные пункты:

пос. Роздоры, села Старовышневецьке та Нововознесенка.

Также 29 июня будут выключать свет в городе Жовти Воды. Свет исчезнет с 07:30–18:00 по следующим адресам:

Яворныцького — 1А, 4, 10, 12, 14, 16А, 17, 18, 19, 22

Козацькый пров. — 8, 12, 16

01.07.2026 года, с 07:30–18:00, плановые обесточивания также ожидаются в городе Жовти Воды. Без электроэнергии временно останутся отдельные дома на улицах:

Ивана Богуна — 42, 44, 46, 48

Козацькои Славы — 18, 23, 23А, 25

Также в этот день будут продолжаться обесточения с 08:00–18:00 в населенном пункте Обухивка. Обесточат отдельные улицы:

СТ — 131, 303, 305, 344, 351

СТ «Изумруд» — 19, 239, 269, 290, 505, 541, 853, 855

СТ «Орильська Галявына» — 80

СТ «Элеватор» — 93, 106, 119, 128

Центральна — 1

СТ «Колос» — 207

02.07.2026 года, с 07:30–18:00 ограничения электроснабжения будут действовать в пределах города Жовти Воды. Без света останутся дома на ряде улиц:

Героив Украины — 1, 3

Заводська — 1, 1/1, 1/3, 1/5, 1/6, 1/9, 1А, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 3А

Зализнычна — 1А

Обизна

Олеся Гончара — 8А, 8Б, 12, 12Б, 14

Промыслова — 3, 4, 5, 7, 7А, 8, 10, 10К, 11, 11А, 11В, 13, 15, 17, 17А, 19.

Источник: Раздоры Роздорская

Источник: PRAT "PEEM "CEK"

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