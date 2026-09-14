Государственная поддержка защитников во Львове расширилась новой программой — ветераны и уволенные военные могут получать ежемесячную компенсацию за аренду жилья. Максимальная сумма достигает 6 656 гривен в месяц.

Кто может оформить выплату

Денежная помощь во Львове доступна нескольким категориям. Прежде всего речь идет о ветеранах со статусом участника боевых действий или лицах с инвалидностью вследствие войны, которые уже уволились со службы. Оформить компенсацию могут и уволенные военнослужащие, которые были мобилизованы или участвовали в боевых действиях, но еще не успели оформить статус УБД.

Также право на выплату имеют уволенные полицейские и спасатели, выполнявшие задачи по защите Украины, и ветераны, которых государство-агрессор лишило личной свободы, — после возвращения из плена, если у них нет собственного жилья или их дом уничтожен, поврежден либо остался на временно оккупированной территории. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины № 252.

Сколько платят во Львове

Размер компенсации зависит от того, где именно человек арендует жилье. Во Львове, Киеве, Днепре и Одессе государство ежемесячно возмещает до 6 656 гривен. В областных центрах сумма меньше — 4 992 гривни, а в других населенных пунктах — 3 328 гривен.

Если реальная арендная плата превышает компенсацию, разницу заявитель доплачивает самостоятельно. Когда жилье арендуют лишь часть месяца, выплату рассчитывают по количеству дней проживания.

Как оформить компенсацию во Львове

Заявление подают по месту арендованного жилья — в структурное подразделение местной власти, отвечающее за ветеранскую политику, или в ЦНАП (услуга № 02606). Оформить все можно лично или отправить документы рекомендованным письмом по почте. При необходимости с заявлением поможет специалист по сопровождению ветеранов и ветеранок.

Компенсацию перечисляют ежемесячно на банковский счет IBAN, который заявитель указывает при оформлении. Первичное назначение покрывает 6 месяцев аренды; если ветеран или ветеранка до сих пор не имеют другого жилья, выплату можно продлить еще на 6 месяцев. В случае покупки собственного жилья или смены места жительства получатель обязан самостоятельно сообщить органам соцзащиты для корректировки выплат.

Ранее Politeka сообщала, работа для пенсионеров во Львовской области: какие вакансии без опыта предлагают работодатели.

Также Politeka сообщала, школьное питание во Львовской области: почему часть школ до сих пор без бесплатных обедов.

Как сообщала Politeka, бесплатные продукты для ВПО во Львовской области: как зарегистрироваться на новую выдачу наборов.