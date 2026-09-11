У Львівській області пенсіонерів чекають тисячі вільних робочих місць: у серпні тут було понад 9 тисяч вакансій, а безробітних — лише близько 4 тисяч. Розповідаємо, куди беруть без досвіду та скільки готові платити.

Ситуація на ринку праці у Львівській області тепер грає на користь шукачів: у серпні в області було понад 9 тисяч актуальних вакансій, тоді як зареєстрованих безробітних — лише близько 4 тисяч. Найбільше людей бракує у виробництві, торгівлі, транспорті та складському господарстві.

Як повідомляє LVIV.MEDIA, серед найзатребуваніших професій на Львівщині — водії, швачки, продавці-консультанти, підсобні робітники, кухарі, пакувальники та вантажники. Видання зібрало десять великих роботодавців регіону та проаналізувало, кого вони шукають, скільки платять і що, крім зарплати, пропонують працівникам.

Де шукають працівників без досвіду

Мережа АЗК ОККО, де на Львівщині працюють майже 3 тисячі людей, нині має близько 125 відкритих вакансій — найбільше бракує продавців-касирів та товарознавців. Працівникам пропонують медичне страхування, корпоративне навчання та знижки на заправках, у магазинах і закладах харчування компанії.

Міжнародна компанія «Філіп Морріс Україна», яка у 2024 році відкрила фабрику на Львівщині, має понад 20 вакансій — зокрема торговий представник, вантажник та інтерн на виробництві. Тут обіцяють 24 календарні дні основної відпустки плюс ще 5 додаткових, страхування життя, безкоштовне харчування та трансфер на роботу й додому.

Виробник автомобільних кабельних мереж Fujikura Automotive Ukraine Lviv шукає операторів автоматичних і напівавтоматичних ліній. Досвід не обов'язковий — новачків навчають на підприємстві, і навчання оплачується. Додатково надають безкоштовне харчування та довезення корпоративним транспортом для працівників у радіусі до 50 км.

Скільки платять у торгівлі та на виробництві

У «Епіцентрі К» касирам у Львові пропонують 20–22 тисячі гривень, у магазинах у передмісті — 20 тисяч плюс премії, досвід не обов'язковий. В АТБ продавцю-консультанту нового магазину обіцяють близько 28 тисяч гривень, молодшому приймальнику товарів — 30 тисяч, а на частину посад беруть взагалі без досвіду.

«Концерн Хлібпром» шукає майстрів зміни із зарплатою 32 тисячі гривень плюс бонуси, пакувальників із 20 тисячами гривень після сплати податків та комірників із такою ж оплатою. Компанія «Бадер Україна», де працюють понад 2 тисячі людей, через службу зайнятості шукала швачок і закрійників, яких навчають без попередньої професії.

LEONI Wiring Systems пропонувала операторам виробничої дільниці від 19,2 до 26,5 тисячі гривень — також без обов'язкового досвіду, з безкоштовним довезенням, харчуванням і навчанням. У мережі «Рукавичка» (компанія «Львівхолод») касиру у Львові платять 25 тисяч гривень, у Радехові — 17–18 тисяч, а комплектувальнику м'ясного цеху — 30–40 тисяч.

На львівському холодокомбінаті «ЛІМО» шукають комірника/обліковця 1С із зарплатою 20 тисяч гривень та бухгалтера. У 2026 році також набирали операторів виробництва напівфабрикатів з оплатою 1200–1500 гривень за зміну.

Як пенсіонеру знайти роботу

Найпростіший шлях — звернутися до Львівської обласної служби зайнятості, яка співпрацює з АТБ, «Бадер Україна» та «Львівхолодом» у підборі персоналу. Пенсіонер може стати на облік як шукач роботи, отримати скерування до роботодавця, а за потреби — безкоштовне перенавчання чи стажування: частина компаній навчає новачків безпосередньо на виробництві.

Середня зарплата в актуальних вакансіях служби зайнятості на Львівщині в серпні становила 17 566 гривень. Найбільше платять робітничим професіям: водії, газозварники, монтажники, трактористи, бруківники, малярі, механіки та слюсарі можуть розраховувати на 50–60 тисяч гривень на місяць.

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