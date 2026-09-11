В Днепропетровской области определили громады, жители которых смогут получить единовременную «Зимнюю поддержку» — 19 400 гривен на домохозяйство для прохождения отопительного сезона.

Денежная помощь в Днепропетровской области теперь имеет четкую географию — программа «Зимняя поддержка» охватила громады трех районов, и известно, кто из жителей сможет получить единовременные 19 400 гривен на отопительный сезон 2026/2027 годов.

Речь идет о поддержке уязвимых категорий населения, которые фактически проживают в определенных громадах. Выплата составляет 19 400 гривен на одно домохозяйство независимо от количества его членов, однако автоматически ее не начисляют — программа распространяется не на всю область и не на каждого жителя.

Какие громады вошли в программу

В перечень включили громады трех районов — Никопольского, Синельниковского и Криворожского. В Никопольском районе это Никопольская, Марганецкая, Мировская, Покровская и Червоногригоровская громады.

В Синельниковском районе список самый длинный: Межевская, Новопавловская, Покровская, Великомихайловская, Маломихайловская, Васильковская, Дубовиковская, Николаевская, Петропавловская, Славянская, Украинская, Богиновская и Шахтерская громады.

В Криворожском районе в перечень попали только Зеленодольская и Грушевская громады. При этом сам Днепр в программу не включен: проживание в Днепропетровской области само по себе права на выплату не дает — человек должен фактически проживать в одной из определенных громад.

Кто имеет право на выплату

Помимо территориального условия, в составе домохозяйства должен быть как минимум один человек из категорий, предусмотренных программой. Среди них — люди с инвалидностью, одинокие нетрудоспособные пенсионеры, получатели жилищных субсидий, ВПЛ с назначенной помощью на проживание, многодетные семьи, одинокие матери, семьи с детьми с инвалидностью и семьи, получающие помощь при рождении ребенка.

Также в перечень входят приемные и патронатные семьи и детские дома семейного типа. Важно, что «Зимняя поддержка» касается не только домохозяйств с печным отоплением: среди потенциальных получателей есть и люди, которым назначена обычная жилищная субсидия на оплату коммунальных услуг.

Как получить «Зимнюю поддержку»

Заявления будут принимать до 30 октября. Обращаться можно в Пенсионный фонд, ЦНАПы или органы местного самоуправления. Финансирование обеспечивают международные и украинские гуманитарные организации, предусмотрено два механизма выплат, но в любом случае сумма остается одинаковой — 19 400 гривен на домохозяйство.

Конкретный порядок приема документов в громадах может отличаться в зависимости от механизма финансирования. Поэтому жителям стоит следить за официальными сообщениями местных властей и Пенсионного фонда о начале приема заявлений, месте обращения и перечне документов. Если в конкретной громаде прием еще не начался, это не значит, что ее исключили из программы.

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