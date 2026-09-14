Державна підтримка захисників у Львові розширилась новою програмою — ветерани та звільнені військові можуть отримувати щомісячну компенсацію за оренду житла. Максимальна сума сягає 6 656 гривень на місяць.

Хто може оформити виплату

Грошова допомога у Львові доступна кільком категоріям. Передусім ідеться про ветеранів зі статусом учасника бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни, які вже звільнилися зі служби. Оформити компенсацію можуть і звільнені військовослужбовці, яких мобілізували або які брали участь у бойових діях, але ще не встигли оформити статус УБД.

Також право на виплату мають звільнені поліцейські та рятувальники, які виконували завдання із захисту України, і ветерани, яких держава-агресор позбавила особистої свободи, — після повернення з полону, якщо вони не мають власного житла або їхній будинок знищено, пошкоджено чи залишився на тимчасово окупованій території. Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України № 252.

Скільки платять у Львові

Розмір компенсації залежить від того, де саме людина винаймає житло. У Львові, Києві, Дніпрі та Одесі держава щомісяця відшкодовує до 6 656 гривень. В обласних центрах сума менша — 4 992 гривні, а в інших населених пунктах — 3 328 гривень.

Якщо реальна орендна плата перевищує компенсацію, різницю заявник доплачує самостійно. Коли житло винаймають лише частину місяця, виплату розраховують за кількістю днів проживання.

Як оформити компенсацію у Львові

Заяву подають за місцем орендованого житла — до структурного підрозділу місцевої влади, який відповідає за ветеранську політику, або до ЦНАП (послуга № 02606). Оформити все можна особисто або надіслати документи рекомендованим листом поштою. За потреби із заявою допоможе фахівець із супроводу ветеранів та ветеранок.

Компенсацію перераховують щомісяця на банківський рахунок IBAN, який заявник вказує під час оформлення. Первинне призначення покриває 6 місяців оренди; якщо ветеран чи ветеранка досі не має іншого житла, виплату можна продовжити ще на 6 місяців. У разі купівлі власного житла чи зміни місця проживання отримувач зобов'язаний самостійно повідомити органи соцзахисту для коригування виплат.

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