Херсон полностью обесточен в понедельник, 14 сентября. Причину аварийной ситуации специалисты пока выясняют.

Херсон полностью остался без света в понедельник, 14 сентября. Город обесточен из-за аварийной ситуации, причину которой сейчас выясняют специалисты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Херсонской городской военной администрации Ярослава Шанько.

«Из-за аварийной ситуации Херсон обесточен. Сейчас специалисты выясняют причину отключения подачи электроэнергии. Прошу отнестись к ситуации с пониманием», — отметил глава ГВА.

Где жителям зарядить гаджеты

Пока энергетики работают над восстановлением питания, в городе продолжают работать «Пункты несокрушимости». Там местные жители могут зарядить телефоны и другие гаджеты, согреться и получить необходимую помощь.

Точные сроки восстановления электроснабжения сейчас не называют — все зависит от того, насколько быстро удастся устранить аварию, которую пока только диагностируют.

Город обесточивается не впервые

Напомним, вечером 8 сентября Николаев, Херсон и ряд населенных пунктов в двух областях одновременно остались без электроснабжения. Тогда начальник Херсонской МВА заявлял, что без света оставалась вся территория громады.

В то же время в период с 31 августа по 6 сентября энергетики ДТЭК вернули электроснабжение почти 1 млн семей в Донецкой, Одесской, Днепропетровской и Киевской областях.