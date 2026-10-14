Доплаты для пенсионеров в Запорожской области могут оформить отдельные категории граждан, нуждающихся в постороннем уходе.

Доплаты для пенсионеров в Запорожской области предусмотрены внутри государственной социальной помощи, а право на нее зависит от состояния здоровья, доходов и жизненных обстоятельств человека.

По информации Пенсионного фонда Украины, выплаты назначаются не всем пожилым людям. Помощь доступна, в частности, одиноким пенсионерам в возрасте от 80 лет, если врачебно-консультативная комиссия подтвердила потребность в постоянном постороннем уходе.

Право на поддержку также имеют некоторые люди с инвалидностью в результате войны. Для лиц с инвалидностью I группы действуют отдельные условия. Люди со II или III группой могут претендовать на выплату, если они одиноки и нуждаются в постоянном уходе за медицинским заключением.

Кто еще может оформить выплату

Помощь могут назначить одиноким малоимущим пенсионерам, если их среднемесячный доход за последние шесть месяцев не превышает установленного прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Также право на поддержку имеют малообеспеченные люди с инвалидностью I группы, получающие пенсию.

Доплаты для пенсионеров в Запорожской области оформляют по общегосударственным правилам. Для назначения нужно подать заявление, документ, удостоверяющий личность, идентификационный код и при необходимости декларацию о доходах. Также может потребоваться заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости ухода.

Где оформить помощь

Обратиться можно в территориальное управление Пенсионного фонда Украины, центр предоставления административных услуг или исполнительный орган местного совета. Для отдельных случаев могут потребоваться дополнительные документы, в частности, решение о назначении опекуна.

Доплаты пенсионерам в Запорожской области не являются автоматической выплатой для всех людей пенсионного возраста. Перед подачей заявления следует проверить, соответствует ли человек условиям программы и какие документы необходимо подготовить.