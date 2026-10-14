Доплати для пенсіонерів в Запорізькій області можуть оформити окремі категорії громадян, які потребують стороннього догляду.

Доплати для пенсіонерів в Запорізькій області передбачені в межах державної соціальної допомоги, а право на неї залежить від стану здоров’я, доходів і життєвих обставин людини.

За інформацією Пенсійного фонду України, виплати призначають не всім літнім людям. Допомога доступна, зокрема, одиноким пенсіонерам віком від 80 років, якщо лікарсько-консультативна комісія підтвердила потребу в постійному сторонньому догляді.

Право на підтримку також мають деякі люди з інвалідністю внаслідок війни. Для осіб з інвалідністю I групи діють окремі умови. Люди з II або III групою можуть претендувати на виплату, якщо вони самотні та потребують постійного догляду за медичним висновком.

Хто ще може оформити виплату

Допомогу можуть призначити одиноким малозабезпеченим пенсіонерам, якщо їхній середньомісячний дохід за останні шість місяців не перевищує встановленого прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Також право на підтримку мають малозабезпечені люди з інвалідністю I групи, які отримують пенсію.

Доплати для пенсіонерів в Запорізькій області оформлюють за загальнодержавними правилами. Для призначення потрібно подати заяву, документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код та, за потреби, декларацію про доходи. Також може знадобитися висновок лікарсько-консультативної комісії про необхідність догляду.

Де оформити допомогу

Звернутися можна до територіального управління Пенсійного фонду України, центру надання адміністративних послуг або виконавчого органу місцевої ради. Для окремих випадків можуть вимагати додаткові документи, зокрема рішення про призначення опікуна.

Доплати для пенсіонерів в Запорізькій області не є автоматичною виплатою для всіх людей пенсійного віку. Перед поданням заяви варто перевірити, чи відповідає людина умовам програми та які саме документи необхідно підготувати.