Начало отопительного сезона 2026 года в Черниговской области приближается: в Чернигове котельные АО «Облтеплокоммунэнерго» готовы на 95%, а тепловые сети прошли 99% гидравлических испытаний.

Начало отопительного сезона 2026 года в Черниговской области будет зависеть от погодных условий и решений местных властей.

О текущем состоянии подготовки сообщили в АО «Облтеплокоммунэнерго». Специалисты ремонтируют оборудование, обновляют трубопроводы и проверяют надежность систем перед зимними холодами.

Как продвигается подготовка котельных

За последнюю неделю работники предприятия отремонтировали и проверили арматуру на четырех котлах. Также они возобновили работу трех сетевых насосов и получили акт готовности еще котельной.

Кроме того, продолжается замена трубопровода подкормки, соединяющего здание химводоподготовки с одним из котельных. Эти работы должны помочь обеспечить стабильную работу системы теплоснабжения зимой.

Теплосети проверили на 99%

Гидравлические испытания на прочность и герметичность охватили уже 99% сетей, за которые отвечает предприятие.

На улице Теробороны завершили замену изношенных труб. Там проложили 32 метра трубопроводов отопления и горячего водоснабжения диаметром 127 и 108 миллиметров. В то же время, плановые работы продолжаются еще на шести объектах.

Подготовка к отопительному сезону 2026 года в Черниговской области охватывает не только котельные и магистральные сети, но и обеспечение горожан горячей водой.

Теперь ею пользуются жители 459 жилых домов Чернигова. Еще в девяти многоэтажках подачу временно приостановили из-за ремонта поврежденных участков.

За прошедшую неделю коммунальщики также проработали 99 обращений от жителей. Сообщения поступили через городской колл-центр.

Когда включат отопление

Единой даты запуска отопления для всей Украины нет. Решения принимаются органами местного самоуправления с учетом температуры воздуха и готовности инфраструктуры.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №830, отопительный период начинается, когда среднесуточная температура в течение трех суток составляет +8 °C или ниже. Этот же температурный порог применяют при завершении сезона, когда в течение трех суток показатель превышает +8 °C.

Следовательно, даже при высоком уровне технической готовности дата подачи тепла зависит от погоды и соответствующих решений власти. Подготовительные работы в Чернигове продолжаются, а коммунальные службы продолжают устранять неисправности и проверять оборудование перед зимой.