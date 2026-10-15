Графики отключения света в Запорожье на 16 октября предусматривают временные ограничения электроснабжения из-за ремонта сетей.

Графики отключения света в Запорожье на 16 октября охватывают десятки улиц, переулков и проспектов города, сообщает Запорожьеоблэнерго.

Где будут выключать свет с 09:00 до 17:00

Из-за срочного ремонта электрооборудования электроэнергии не будет по отдельным адресам на улицах Авиаторов, Алейной, Аральской, Виноградной, Долинной, Евгения Адамцевича, Железной, Запорожсталовской, Ивана Мазепы, Ивана Сошенко, Игоря Сикорского, Калибровой, Капустяной, Клин Комбинатской, Мартеновской, Новой, Путешественной, Прокатной, Профсоюзной, Солидарности, Туннельной, Фруктовой, Чугунной и Шевченко. Также работы коснутся переулок Аллейный и Оружейный.

Плановый ремонт в это же время охватит улицы Адмиральскую, Батарейную, Бочарова, Строительную, Вавилова, Вахтова, Верхнюю, Вильнюсскую, Гайдамацкую, Гамалийскую, Героев 55 Костя Гордиенко, Леси Украинки, Летнюю, Николая Ласточкина, Митрополита Шептицкого, Назара Стодоли, Павла Чижевского, Плавневую, Поликлиническую, Продольную, Лучевую, Саперную, Сергея Синенко, Скальную, Танкистов, Тарасовскую, Тарасовскую, Теплобуд Елочную. В список также вошли проспект Моторостроителей, Южное шоссе и несколько переулков.

Другие отключения 16 октября

С 09:00 до 16:00 плановые работы предусмотрены на бульваре Шевченко, улицах Валерия Лобановского, Воссоединения Украины, Героев Крут, Донбасской, Нижнеднепровской, Нижней, Патриотической, Победы, Пластовой, Текущей, Радужной, Трегубенко и Якова Пунки. Также электроснабжение временно ограничат на проспекте Соборном и в переулке Свитанковом.

Отдельное срочное обесточивание запланировано с 10.00 до 12.00 по адресу: проспект Моторостроителей, 190.

Что следует учесть жителям

Графики отключения света в Запорожье 16 октября касаются конкретных домов, а не обязательно всех потребителей на указанных улицах. Перед планировкой дня следует проверить свой адрес в перечне ремонтных работ.

Указанное время определяет запланированный период отключения. Фактическое восстановление электроснабжения будет зависеть от ремонтных работ.