Графики отключения света в Кропивницком на 16 октября предусматривают временные ограничения электроснабжения из-за технического обслуживания сетей.

Графики отключения света в Кропивницком на 16 октября охватывают несколько десятков домов, а работы будут проводить в два временных промежутка, сообщает Кировоградоблэнерго.

Где не будет электричества с 09:00 до 13:00

В первой половине дня техническое обслуживание запланировано по следующим адресам:

ул. Юрия Липы: 2;

ул. Юрия Краснокутского: 1, 2, 2д, 3;

ул. Елены Телиги: 8;

Улица Пляжна: 1, 2, 3;

ул. Михаила Янгеля: 1, 1Е, 1д, 1Е;

ул. Минская: 109-167, в том числе отдельные дома по номерам 110, 112П, 114А, 149а;

ул. Строителей: 1а;

пров. Азовский: 15а.

Жителям этих домов следует учесть возможный перерыв в электроснабжении в течение указанного периода.

Какие адреса попали в график с 12:00 до 17:00

Во второй половине дня работы запланированы по другим адресам города:

ул. Большая Перспективная: 84;

ул. Героев Украины: 6, 23, 27;

ул. Соборная: 1п, 2А, 4, 4-М, 4П;

ул. Верхняя Быковская: 74;

ул. Любомира Гузара: 54;

ул. Курганно: 23;

ул. Яновского: 108а;

ул. Академика Тамма: 3/163, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29-в.

Что нужно знать жителям

Графики отключения света в Кропивницком на 16 октября связаны с техническим обслуживанием электросетей. Время завершения работ определяет планируемый период, но фактическое восстановление подачи электроэнергии может зависеть от течения обслуживания.

Чтобы не оставаться без связи в неудобный момент, рекомендуется заранее зарядить телефоны и другие необходимые устройства. Также следует спланировать использование бытовой техники с учетом указанных часов.