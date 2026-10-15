Графики отключения света в Кропивницком на 16 октября охватывают несколько десятков домов, а работы будут проводить в два временных промежутка, сообщает Кировоградоблэнерго.
Где не будет электричества с 09:00 до 13:00
В первой половине дня техническое обслуживание запланировано по следующим адресам:
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ул. Юрия Липы: 2;
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ул. Юрия Краснокутского: 1, 2, 2д, 3;
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ул. Елены Телиги: 8;
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Улица Пляжна: 1, 2, 3;
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ул. Михаила Янгеля: 1, 1Е, 1д, 1Е;
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ул. Минская: 109-167, в том числе отдельные дома по номерам 110, 112П, 114А, 149а;
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ул. Строителей: 1а;
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пров. Азовский: 15а.
Жителям этих домов следует учесть возможный перерыв в электроснабжении в течение указанного периода.
Какие адреса попали в график с 12:00 до 17:00
Во второй половине дня работы запланированы по другим адресам города:
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ул. Большая Перспективная: 84;
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ул. Героев Украины: 6, 23, 27;
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ул. Соборная: 1п, 2А, 4, 4-М, 4П;
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ул. Верхняя Быковская: 74;
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ул. Любомира Гузара: 54;
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ул. Курганно: 23;
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ул. Яновского: 108а;
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ул. Академика Тамма: 3/163, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29-в.
Что нужно знать жителям
Графики отключения света в Кропивницком на 16 октября связаны с техническим обслуживанием электросетей. Время завершения работ определяет планируемый период, но фактическое восстановление подачи электроэнергии может зависеть от течения обслуживания.
Чтобы не оставаться без связи в неудобный момент, рекомендуется заранее зарядить телефоны и другие необходимые устройства. Также следует спланировать использование бытовой техники с учетом указанных часов.