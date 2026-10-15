Графики отключения света в Черкассах на 16 октября предполагают плановые перерывы в электроснабжении по ряду адресов.

Графики отключения света в Черкассах на 16 октября охватывают несколько районов города, а работы продлятся в разные промежутки времени — с 09:00 до 15:00 или с 10:00 до 16:00, сообщает Черкассыоблэнерго.

Причиной ограничений плановые работы в электросетях. Жителям следует заранее проверить свой адрес, чтобы учесть возможное отсутствие электроэнергии.

Где не будет света с 09:00 до 15:00

В этот период обесточивание запланировано по следующим адресам:

ул. Пахоров: 30, 32;

ул. Нарбутовская: 3-16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 43/1, 45;

ул. Богдана Хмельницкого: 55, 57, 61, 63, 65, 67, 67А, 69, 71, 75, 77, 126/1, 130-146;

ул. Пастеровская: 53, 55, 62, 62/2, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76/1;

ул. Михаила Максимовича: 2-9, 11-14, 4-А;

ул. Сержанта Волкова: 123, 125, 129;

ул. Романа Шухевича: 78, 80, 82, 84, 86, 155, 157, 157/1, 159, 159/1, 159а, 161, 163, 165;

пров. Гулака-Артемовского: 4, 6, 8, 10-21, 23, 25, 27.

Адреса с отключением с 10:00 до 16:00

Во второй группе ограничения коснутся следующих домов:

пров. Рыльского: 1-7, 9;

ул. Дахновская Сечь: 1, 5, 7, 11–13, 13/1, 15, 15/1, 16, 17, 19, 21, 23;

ул. Сержанта Волкова: 92, 92/1, 94, 96, 98, 98/1, 100–120, 120/1, 124/1, 211, 211/3, 213–239, 233/1;

ул. Подгорная: 2, 3-А, 4;

ул. Василицкая: 1, 3, 3/1, 3/3, 5-35, 15/1, 33/1, 23а;

ул. Короля Даниила: 42/1, 44–62, 75, 77, 79, 81, 83, 83/1, 85, 87, 87/1, 89, 89/1, 91, 91/3, 93, 95, 97, 99,5

Что следует учесть

Графики отключения света в Черкассах на 16 октября содержат конкретные адреса, поэтому ограничения не будут обязательно касаться всех домов на перечисленных улицах.

Жителям рекомендуется заранее зарядить телефоны и другие необходимые устройства. Также следует спланировать бытовые дела с учетом указанного времени. Завершение работ в графике указано как плановое.