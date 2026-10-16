Доплаты для пенсионеров во Львовской области: кто может получить повышение?

Доплаты для пенсионеров во Львовской области могут относиться, в частности, к людям со статусом участника боевых действий. Пенсионный фонд пояснил, какие надбавки предусмотрены для этой категории граждан и при каких условиях назначают пенсию.

По информации ПФУ, участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту. Мужчины могут оформить его с 55 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа. Для женщин предусмотрен выход на пенсию с 50 лет, если у них не менее 20 лет стажа.

Размер выплат зависит от продолжительности страхового стажа и заработка, с которого уплачивались взносы. К назначенной пенсии могут устанавливать надбавки, повышение и другие доплаты — в зависимости от статуса человека.

Какие суммы предусмотрены для участников боевых действий

В материале Пенсионного фонда отмечено, что повышение к пенсии участникам боевых действий составляет 25% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. По приведенным в публикации расчетам, эта сумма равна 648,75 грн.

Кроме того, предусмотрена целевая денежная помощь на проживание – 40 грн в месяц. Эти выплаты устанавливаются в соответствии с законодательством о социальной защите ветеранов войны.

Доплаты для пенсионеров во Львовской области могут включать и государственную адресную помощь. Ее назначают в тех случаях, когда общий размер ежемесячных пенсионных выплат участника боевых действий не достигает установленного минимального уровня.

В публикации ПФУ отмечено, что для участников боевых действий и пострадавших участников Революции Достоинства этот уровень составляет 6197 грн. Если сумма пенсии с учетом предусмотренных доплат меньше, государство может выплачивать разницу до определенного размера.

Важно учитывать, что приведенные правила касаются пенсионного обеспечения участников боевых действий в целом. Ссылка на Пенсионный фонд в Николаевской области не содержит отдельного объявления о новой выплате для жителей Львовщины.