Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 18 по 24 октября обещает переменную облачность и дожди сразу четыре дня, а воздух днем прогреется максимум до +18°.

Синоптики уже предупреждали о дождливой погоде на Одесчине на прошлой неделе, и новая волна осадков снова накроет регион — на этот раз дождь прогнозируют сразу четыре дня подряд, с воскресенья по субботу с перерывами.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура в Одесской области в течение недели с 18 по 24 октября будет колебаться от +15° до +18°, а ночная — от +10° до +16°.

В воскресенье, 18 октября, в Одессе и области будет облачно, воздух днем прогреется до +16°, а ночью опустится до +10°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

В понедельник, 19 октября, облачность ожидается с прояснениями. Днем термометры покажут +16°, ночью — +14°. В этот день также возможны осадки.

Во вторник, 20 октября, погода немного стабилизируется: облачно с прояснениями, без осадков. Столбики термометров днем будут подниматься до +16°, а ночью опускаться до +12°.

В среду, 21 октября, ожидается самый прохладный день недели — воздух прогреется лишь до +15° днем, ночью похолодает до +11°. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В четверг, 22 октября, облачность станет переменной, осадков синоптики не ожидают. Днем температура удержится на отметке +16°, ночью — +13°.

В пятницу, 23 октября, облачно с прояснениями, и снова возможны осадки. Днем воздух прогреется до +16°, ночью — до +14°.

В субботу, 24 октября, в Одесской области прогнозируют переменную облачность и возможные осадки. Это будет самый теплый день недели: днем ожидается +18°, ночью — +16°.

Таким образом, самым теплым днем недели станет суббота, 24 октября, с температурой до +18°, а самым прохладным будет среда, 21 октября, — лишь +15°. Перепад дневных температур в течение недели составит 3°, а осадки синоптики прогнозируют в воскресенье, понедельник, пятницу и субботу.

Из-за частых осадков жителям Одесской области стоит не забывать зонт и удобную обувь, а водителям — быть особенно осторожными на дороге из-за возможной скользкости и сниженной видимости. В прохладные вечера и ночью, когда температура опускается до +10-13°, лучше одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей.

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