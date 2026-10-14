Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 15 по 21 жовтня обіцяє спокійний початок та дощі у другій половині тижня: максимум повітря прогріється до +17°, а мінімум удень складе +13°.

синоптики вже попереджали про дощі на Одещині минулого тижня, а новий прогноз показує, що опади повернуться й у другій половині наступного тижня, хоча перші дні обіцяють сухо.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура в Одеській області з 15 по 21 жовтня коливатиметься від +13° до +17°.

У четвер, 15 жовтня, в Одесі очікується малохмарна погода без опадів: повітря вдень прогріється до +15°, а вночі охолоне до +10°.

У п'ятницю, 16 жовтня, хмарність зросте з проясненнями, опадів не передбачається, а стовпчики термометрів опустяться до +13° вдень і +9° вночі — це стане найпрохолоднішим днем тижня.

У суботу, 17 жовтня, збережеться хмарно з проясненнями та без опадів, температура вдень підніметься до +15°, вночі — до +10°.

У неділю, 18 жовтня, погода залишиться без змін за хмарністю, опадів також не очікується, а повітря вдень прогріється до +16°, вночі похолодає до +9°.

У понеділок, 19 жовтня, небо вкриють хмари, і синоптики прогнозують можливі опади: денна температура утримається на позначці +16°, нічна підніметься до +12°.

У вівторок, 20 жовтня, попри малохмарну погоду, можливі опади збережуться, а повітря прогріється до +17° вдень — це стане найтеплішим днем тижня, вночі очікується +14°.

У середу, 21 жовтня, малохмарна погода з можливими опадами триватиме, денна температура складе +16°, нічна — +14°.

Отже, найтепліше в Одеській області буде у вівторок, 20 жовтня (+17° вдень), а найпрохолодніше — у п'ятницю, 16 жовтня (+13° вдень). Перепад температур за тиждень становитиме лише 4°, що свідчить про стабільну погоду без різких змін. Опади синоптики прогнозують у понеділок, вівторок та середу, 19-21 жовтня.

Через можливі опади в другій половині тижня одеситам варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу. У решту днів погода залишатиметься комфортною для прогулянок і повсякденних справ.

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