Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 18 по 24 октября показывает череду дождливых дней и постепенное похолодание: днем воздух прогреется максимум до +20°, а к концу недели опустится до +14°.

Синоптики уже предупреждали о затяжных дождях на Днепропетровщине на прошлой неделе, и новая прогнозная карта подтверждает, что дождливая погода продлится и дальше: на протяжении будущих семи дней осадки ожидаются аж пять раз.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в Днепропетровской области с 18 по 24 октября будут колебаться в пределах от +14° до +20°, а ночные — от +10° до +14°.

В воскресенье, 18 октября, воздух днем прогреется до +20°, ночью похолодает до +14°. Небо будет малооблачным, однако синоптики прогнозируют возможные осадки.

В понедельник, 19 октября, температура днем удержится на отметке +19°, а ночью опустится до +13°. Облачность малооблачная, возможные осадки также не исключены.

Во вторник, 20 октября, столбики термометров днем будут подниматься до +20° — самое теплое значение за всю неделю, ночью же похолодает до +12°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не ожидается.

В среду, 21 октября, воздух прогреется лишь до +15°, ночью — до +11°. День будет облачным, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В четверг, 22 октября, дневная температура удержится на отметке +19°, а ночью похолодает до +10° — самая холодная ночь недели. Облачность малооблачная, возможные осадки.

В пятницу, 23 октября, воздух днем прогреется до +16°, ночью — до +11°. Небо малооблачное, без осадков.

В субботу, 24 октября, столбики термометров днем опустятся до +14° — самый прохладный день недели, ночью — до +10°. Облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

Итак, самым теплым днем недели станет воскресенье, 18 октября, с температурой +20°, а самым прохладным — суббота, 24 октября, когда воздух прогреется лишь до +14°. Перепад температур за неделю составит 6°. Осадки синоптики прогнозируют в воскресенье, понедельник, среду, четверг и субботу — то есть пять дней из семи.

Учитывая частые осадки, жителям области стоит иметь при себе зонт и обувь с хорошим протектором, а водителям — быть осторожными на дороге из-за возможной скользкости. Из-за постепенного снижения ночных температур до +10° стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей.

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