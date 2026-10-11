Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 12 по 18 жовтня обіцяє поступове зниження температури та тривалі опади: максимум повітря вдень становитиме +23°, а мінімум опуститься до +16°, дощі прогнозують одразу п’ять днів із семи.

попередній тижневий прогноз для Дніпропетровської області вже попереджав про дощі, а нові дані синоптиків показують, що опади затримаються на регіоні ще на п’ять днів поспіль, з 14 по 18 жовтня.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура впродовж тижня з 12 по 18 жовтня коливатиметься від +16° до +23°, а нічна — від +11° до +15°.

У понеділок, 12 жовтня, в Дніпропетровській області очікується малохмарна погода без опадів — повітря вдень прогріється до +23°, а вночі охолоне до +13°.

У вівторок, 13 жовтня, небо буде хмарним з проясненнями, опадів не прогнозують: денна температура опуститься до +20°, нічна — до +11°.

У середу, 14 жовтня, синоптики прогнозують хмарну погоду та можливі опади: стовпчики термометрів удень покажуть +18°, вночі — +15°.

У четвер, 15 жовтня, хмарність з проясненнями збережеться, можливі опади: температура вдень становитиме +17°, вночі — +13°.

У п’ятницю, 16 жовтня, очікується хмарна погода з опадами: повітря прогріється лише до +16° вдень, а вночі охолоне до +13°.

У суботу, 17 жовтня, малохмарно, можливі опади: температура вдень підніметься до +17°, вночі — до +14°.

У неділю, 18 жовтня, мінлива хмарність та можливі опади: вдень +18°, вночі +14°.

Найтеплішим днем тижня стане понеділок, 12 жовтня, з температурою +23° вдень, а найпрохолодніше повітря синоптики прогнозують у п’ятницю, 16 жовтня, — лише +16°. Перепад денних температур за тиждень сягне 7°, а опади очікуються одразу п’ять днів — із середи по неділю, з 14 по 18 жовтня.

Через ймовірні опади протягом п’яти днів синоптики радять мешканцям Дніпропетровської області не забувати парасольку та бути обережними за кермом через можливу слизьку дорогу. А через поступове зниження температури до +16-18° вдень варто вже на вихідних одягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку.

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