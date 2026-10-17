Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 18 по 24 октября обещает переменчивую облачность и осадки в три дня недели — максимум воздуха днем достигнет +19°, а минимум днем составит +13°.

Предыдущий прогноз погоды для Харьковщины уже предупреждал о неустойчивой погоде, а на этой неделе синоптики снова фиксируют облачность с осадками в Харьковской области. На протяжении недели с 18 по 24 октября жителей ожидает переменчивая облачность и дожди в три дня.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура воздуха в Харьковской области на протяжении недели будет колебаться от +13° до +19°, а ночная — от +6° до +13°.

В воскресенье, 18 октября, воздух днем прогреется до +16°, а ночью охладится до +12°. Небо будет облачным с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В понедельник, 19 октября, столбики термометров днем поднимутся до +19° — это самый теплый день недели, ночью же температура удержится на отметке +13°. Небо затянут тучи, возможны осадки.

Во вторник, 20 октября, днем ожидается +17°, а ночью воздух охладится до +10°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В среду, 21 октября, температура днем опустится до +15°, ночью — до +9°. Облачность будет переменчивой, синоптики снова прогнозируют осадки.

В четверг, 22 октября, воздух днем прогреется до +17°, ночью похолодает до +11°. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

В пятницу, 23 октября, дневная температура станет самой низкой за неделю — всего +13°, ночью — +9°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В субботу, 24 октября, днем воздух прогреется до +14°, а ночью существенно похолодает — до +6°. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

Таким образом, самым теплым днем недели станет понедельник, 19 октября, когда днем будет +19°. Самым прохладным днем будет пятница, 23 октября, — всего +13°. Перепад дневных температур за неделю составляет 6°. Осадки прогнозируют в воскресенье, понедельник и среду — 18, 19 и 21 октября.

В дни с осадками — в воскресенье, понедельник и среду — стоит взять зонт и быть внимательными за рулем из-за мокрой дороги. Ночью воздух охлаждается до +6°...+9°, поэтому одежду стоит выбирать теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей.

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