Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 15 по 21 жовтня обіцяє опади щонайменше чотири дні та перепад температур до 7°: максимум прогріється до +19°, а мінімум вдень складе лише +12°.

дощі з похолоданням на Харківщині синоптики прогнозували ще з 14 по 20 жовтня, а новий тижневий прогноз з 15 по 21 жовтня показує, що опади повернуться на Харківщину щонайменше чотири дні поспіль.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури у Харківській області протягом тижня з 15 по 21 жовтня коливатимуться від +12° до +19°.

У четвер, 15 жовтня, повітря прогріється лише до +12°, вночі похолодає до +10°. Небо затягне хмарами, і синоптики прогнозують можливі опади.

У п’ятницю, 16 жовтня, стовпчики термометрів підтягнуться вгору — вдень до +18°, вночі до +12°. Хмарно з проясненнями, опади також можливі.

У суботу, 17 жовтня, температура утримається на позначці +19° — це найтепліший день тижня, вночі буде +14°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У неділю, 18 жовтня, вдень так само +19°, вночі трохи прохолодніше — +13°. Хмарно з проясненнями, синоптики знову прогнозують можливі опади.

У понеділок, 19 жовтня, повітря прогріється до +16°, вночі — до +13°. Хмарність мінлива, опади можливі.

У вівторок, 20 жовтня, вдень втримається +16°, вночі похолодає до +12°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У середу, 21 жовтня, максимум знизиться до +15°, а вночі стовпчики термометрів опустяться аж до +8°. Хмарність мінлива, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане субота, 17 жовтня, із максимумом +19°, а найпрохолодніше вдень буде у четвер, 15 жовтня, — лише +12°. Перепад температур за тиждень сягне 7°, а опади синоптики прогнозують у четвер, п’ятницю, неділю та понеділок.

У дні з опадами харків’янам варто мати при собі парасольку та бути уважнішими за кермом через мокру дорогу. А з огляду на те, що до середи нічна температура опуститься до +8°, вдягатися варто тепліше, особливо це стосується людей похилого віку.

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