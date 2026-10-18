Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 19 по 25 октября показывает стабильную прохладную погоду: максимум днем составит +17°, а осадки синоптики прогнозируют дважды — в начале и в конце недели.

синоптики уже предупреждали о затяжных дождях в регионе ранее — и новая неделя с 19 по 25 октября подтверждает эту тенденцию: Одесскую область накроют облака с периодическими осадками, хотя температура будет держаться относительно стабильно.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут колебаться в диапазоне от +16° до +17°, существенных перепадов не ожидается.

В понедельник, 19 октября, воздух прогреется днем до +17°, ночью столбики термометров опустятся до +14°. Небо будет малооблачным, однако синоптики прогнозируют возможные осадки.

Во вторник, 20 октября, температура днем немного снизится — до +16°, а ночью до +13°. Облачность ожидается переменная, без осадков.

В среду, 21 октября, днем столбики термометров снова поднимутся до +17°, ночью же похолодает сильнее — до +12°, это будет самая прохладная ночь недели. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

В четверг, 22 октября, днем удержится отметка +17°, ночью немного теплее — +14°. Небо будет облачным с прояснениями, без осадков.

В пятницу, 23 октября, дневная температура опустится до +16°, а ночью останется на том же уровне — +16°. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

В субботу, 24 октября, днем воздух прогреется до +17°, ночью также удержится теплая отметка +16°. Небо будет малооблачным, но синоптики снова прогнозируют возможные осадки.

В воскресенье, 25 октября, неделя завершится дневной температурой +17° и ночной +14°. Облачно с прояснениями, без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет понедельник, 19 октября, с температурой +17°, тогда как самым прохладным днем окажется вторник, 20 октября, с отметкой +16°. Перепад температур за неделю минимальный — всего 1°. Осадки синоптики прогнозируют дважды: в понедельник, 19 октября, и в субботу, 24 октября.

Поскольку в понедельник и субботу возможны осадки, одесситам стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за потенциально скользкой дороги. В остальные дни недели погода будет держаться сухой и прохладной, поэтому стоит одеваться с учетом ночных температур, которые местами опускаются до +12°.

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