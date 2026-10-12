Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 13 по 19 жовтня показує, що синоптики очікують опади одразу чотири дні, а максимальна денна температура підніметься до +18°.

новий тижневий прогноз для Одещини знову фіксує мінливу осінню погоду: синоптики очікують опади одразу у чотири дні тижня, а денна температура коливатиметься в межах від +14° до +18°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня з 13 по 19 жовтня в Одеській області денні температури триматимуться в діапазоні від +14° до +18°, а нічні — від +9° до +16°.

У вівторок, 13 жовтня, повітря вдень прогріється лише до +14°, вночі термометри покажуть +13°. Небо буде хмарним з проясненнями, і синоптики допускають можливі опади.

У середу, 14 жовтня, стовпчики термометрів вдень підійнуться до +17°, а вночі опустяться до +12°. Хмарність збережеться з проясненнями, опадів цього дня не прогнозують.

У четвер, 15 жовтня, вдень очікується +16°, вночі — +10°. Небо буде малохмарним, без опадів.

У п’ятницю, 16 жовтня, денна температура трохи знизиться до +15°, а вночі похолодає до +9° — це буде найпрохолодніша ніч тижня. Хмарно з проясненнями, опадів не передбачається.

У суботу, 17 жовтня, повітря вдень прогріється до +17°, вночі утримається на позначці +13°. Хмарність з проясненнями супроводжуватиметься можливими опадами.

У неділю, 18 жовтня, температура сягне пікового значення тижня — +18° вдень, вночі буде тепло, +16°. Небо малохмарне, але синоптики прогнозують можливі опади.

У понеділок, 19 жовтня, вдень очікується +17°, вночі — +15°. Хмарність мінлива, можливі опади збережуться й цього дня.

Отже, найтеплішим днем тижня стане неділя, 18 жовтня, з температурою +18° вдень, а найпрохолоднішим — вівторок, 13 жовтня, коли повітря прогріється лише до +14°. Загальний перепад денних температур за тиждень складе 4°. Опади синоптики прогнозують у вівторок, 13 жовтня, суботу, 17 жовтня, неділю, 18 жовтня, та понеділок, 19 жовтня.

Через часті можливі опади одеситам варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу. А оскільки вночі температура подекуди опускається до +9°, у вечірні та ранкові години варто одягатися тепліше — особливо це стосується людей похилого віку.

Раніше Politeka повідомляла, одеську область накриють затяжні дощі: синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 11 по 17 жовтня.

Також Politeka повідомляла, одеську область накриють короткочасні дощі: синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 10 по 16 жовтня.

Як повідомляла Politeka, синоптики попередили про стрімку зміну температури: погода в Одеській області з 9 по 15 жовтня.