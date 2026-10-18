Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 19 по 25 октября обещает постепенное похолодание: максимальная температура днём опустится с +19° до +14°, а синоптики прогнозируют возможные осадки в понедельник и четверг.

прошлая неделя в области также принесла дожди — теперь синоптики прогнозируют, что Харьковскую область накроет резкое похолодание, и в течение недели с 19 по 25 октября дневная температура упадёт с +19° до +14°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели дневная температура будет колебаться от +14° до +19°, а ночная — от +8° до +13°.

В понедельник, 19 октября, воздух прогреется до +19° днём, а ночью похолодает до +13°. Синоптики ожидают переменную облачность и допускают возможные осадки.

Во вторник, 20 октября, столбики термометров днём будут подниматься до +17°, ночью опустятся до +11°. Небо будет облачным с прояснениями, без осадков.

В среду, 21 октября, температура днём удержится на отметке +15°, а ночью снизится до +9°. Облачность — с прояснениями, осадков не ожидается.

В четверг, 22 октября, днём ожидается +15°, ночью — +9°. Облачно с прояснениями, и в этот день синоптики снова допускают возможные осадки.

В пятницу, 23 октября, воздух прогреется до +16° днём, ночью похолодает до +10°. Небо будет малооблачным, без осадков.

В субботу, 24 октября, дневная температура опустится до самой низкой отметки недели — +14°, ночью — до +8°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В воскресенье, 25 октября, днём потеплеет до +17°, ночью — до +12°. Облачность переменная, осадков не ожидается.

Самым тёплым днём недели станет понедельник, 19 октября, с температурой +19° днём, а самым прохладным — суббота, 24 октября, когда воздух прогреется лишь до +14°. Перепад дневных температур за неделю достигнет 5°. Осадки синоптики прогнозируют дважды — в понедельник, 19 октября, и четверг, 22 октября.

Учитывая постепенное похолодание, жителям области стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. В дни с возможными осадками — в понедельник и четверг — не помешает иметь при себе зонт и быть осторожнее за рулём из-за мокрой дороги.

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