Охотничий домик в Сухолучье, куда любил приезжать беглый президент Виктор Янукович, сохранился гораздо лучше, чем особняк его экс-генпрокурора Виктора Пшонки

Спустя пять лет после Революции Достоинства «Сухолучье» стало туристическим объектом, и посмотреть на него можно за 50 гривен

Эти деньги идут на уход за животными и поддержания состояния самих особняков, передают журналисты «24 канала».

Перед тем, как пустить посетителей в хонку, охранники просят одеть бахилы.

Внутри дом сохранился практически неповрежденным, однако большинство мебели и вещей отсюда вывезли. Остались один диван, три огромных стола, три стула и столько же картин на стенах.

Кроме того, тут можно увидеть старинный шкаф и длинный мраморный массажный стол. Он настолько тяжелый, что его не смогли отсюда вынести.

Тут же красуется огромная люстра.

На территории поместья есть баня, тир и маленькая церквушка.

«Дом рыбака» приспособили под летнее открытое кафе. Главным его украшением является голова зубра – подарок президента Беларуси Александра Лукашенко Виктору Януковичу.

По информации канала, имениями Пшонки и Сухолучьем занимается общественная организация «Межигорье», которая получила такое право несколько лет назад от Генпрокуратуры. На вопрос, почему в таком плачевном состоянии дом бывшего генпрокурора в Гореничах, ответили, что поместья грабили в первые несколько дней после побега чиновников. Сейчас же организация делает все, чтобы сохранить то, что осталось. Контролируют активисты и основную резиденцию Януковича «Межигорье».

Напомним, дом Пшонки показали через пять лет.

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