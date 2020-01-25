Спустя пять лет после Революции Достоинства «Сухолучье» стало туристическим объектом, и посмотреть на него можно за 50 гривен
Эти деньги идут на уход за животными и поддержания состояния самих особняков, передают журналисты «24 канала».
Перед тем, как пустить посетителей в хонку, охранники просят одеть бахилы.
Внутри дом сохранился практически неповрежденным, однако большинство мебели и вещей отсюда вывезли. Остались один диван, три огромных стола, три стула и столько же картин на стенах.
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Кроме того, тут можно увидеть старинный шкаф и длинный мраморный массажный стол. Он настолько тяжелый, что его не смогли отсюда вынести.
Тут же красуется огромная люстра.
На территории поместья есть баня, тир и маленькая церквушка.
«Дом рыбака» приспособили под летнее открытое кафе. Главным его украшением является голова зубра – подарок президента Беларуси Александра Лукашенко Виктору Януковичу.
По информации канала, имениями Пшонки и Сухолучьем занимается общественная организация «Межигорье», которая получила такое право несколько лет назад от Генпрокуратуры. На вопрос, почему в таком плачевном состоянии дом бывшего генпрокурора в Гореничах, ответили, что поместья грабили в первые несколько дней после побега чиновников. Сейчас же организация делает все, чтобы сохранить то, что осталось. Контролируют активисты и основную резиденцию Януковича «Межигорье».
Напомним, дом Пшонки показали через пять лет.
Как сообщала Politeka, фото киевской квартиры Януковича слили в сеть.
Также Politeka писала, что Николай Томенко объяснил, почему суд ЕС снял санкции с Януковича.