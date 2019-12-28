Украинский боксер Александр Гвоздик высказался по поводу военных действий в Украине

По его мнению, в эту версию могут поверить только малолетние дети, передает слова Гвоздика Tribuna.com.

«По какой-то причине мы с русскими стали врагами. Почему же? Может быть, потому что нашему президенту (экс-президенту Петру Порошенко) нужна была дымовая завеса, чтобы спокойно грабить страну. Как вариант», — заявил спортсмен.

По мнению Гвоздика, при предыдущем президенте уровень жизни в стране изрядно упал.

Высказался Гвоздик и по поводу военных действий на Украине, заявив, что конфликт начался вовсе не из-за того, что «русские напали, чтобы забрать территории».

«Я думаю, это все навязано людям, чтоб отвлекать их от основных проблем. Плюс война — это же прибыльное дело», — отметил Гвоздик.

По предположению боксера, этот конфликт играет на руку компаниям, которые обогащаются за счет продажи военной техники, а люди в данном случае становятся лишь средством для достижения цели.

К слову, украинский боксер Александр Гвоздик отметил, что не видит ничего страшного в том, чтобы когда-нибудь принять участие в поединке на территории России.

«Раньше, например, к Александру Усику возникали у некоторых вопросы. Так вот, для тех, кто считает Россию «врагом» и «захватчиком»: в таком случае человек поехал в тыл «врага», на глазах у тысяч «врагов» поразил их солдата. «Враги» послушали украинский гимн, что в этом плохого?» — заявил Александр, передает слова боксера портал Трибуна.

При этом Гвоздик подчеркнул, что в США никто не собирается помогать Украине, как об этом думают некоторые.

«У нас рассказывают, что кто-то в Америке за Украину переживает? Да никто вообще не волнуется — в США и подавно! У них своя жизнь, они думают о том, как бы вечером их место в кафе не заняли и как бы бургер съесть. В Америке всем ходить в туалет на нашу страну», — резюмировал боксер.

Напомним, Гвоздик о боях в России: "Враги" послушали украинский гимн".

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