Погода в Украине немного изменится, но не в ближайшие дни

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Пока Европа будет страдать от действия мощного циклона Fenja, который принесет настоящий ураган на западное побережье региона, в Украине будет спокойно и относительно тепло.

Но 18-19 января, второй Сочельник и Крещение, когда традиционно и статистически приходят крепкие морозы, все же похолодание ожидается.

О сильных морозах на этот раз говорить не приходится, однако снижение температуры воздуха от +6 градусов до нуля, а ночью до 1-5 градусов будет.

Во вторник, 14 января, в Украине - без осадков. Причина тому - антициклон Christian, который принесет преимущественно сухую погоду. Несущественные осадки возможны только на Черниговщине и Сумщине.

Температура воздуха в Украине во вторник в течение дня составит + 1 + 7 градусов.

Ветер предполагается юго-западный, слабый или умеренный.

В Киеве 14 января будет теплым, ближайшей ночью около нуля, днем ​​до + 3, + 4 градусов. Осадков не предвидится.

Отметим, синоптики говорили, что погода в Украине этой зимой еще успеет резко измениться.

«Снег будет, но его будет гораздо меньше, чем прежде. Зима еще не закончилась, еще два месяца впереди. Снег мы увидим. Единственное что, к сожалению, он будет непродолжительным», - отметил синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык.

Несмотря на то, что 2019 год стал самым теплым в Украине за последние столетия синоптик подчеркнул, что в ближайшее время украинцам не стоит ожидать нового потепления. Синоптик рассказал, что вторая декада января отметится повышением температуры на Юге и Западе до +6 по Цельсию.

«2019 год оказался самым теплым за всю историю наблюдений в Европе, то есть примерно за 200-250 лет. Декабрь был самым теплым месяцем зимы на европейской территории», - уточнил он.

Напомним, погода готовит новый удар, утро и ночь будут беспощадными.

Как сообщала Politeka, весна ворвется в Украину в середине января, погода сошла с ума.

Также Politeka писала, что погода разойдется не на шутку, самое сложное впереди: «Зима еще не закончилась…».