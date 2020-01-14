На Филиппинах 12 января произошло мощное извержение вулкана Тааль, многие туристы до сих пор не могут выехать с островов

Отдыхающие, которым не посчастиливилось стать очевидцами грозного события, рассказали об испорченном отдыхе и о том, как обстоят дела на сегодня, передает Politeka.net со ссылкой на Телеграм-канал Life Shot.

По словам одного из туристов Степана Смирнова, вначале он подумал, что развалится дом - так сильно трясло.

"В три утра где-то был взрыв, пошла огненная лава. Думали, у нас там дом развалится, шатало очень сильно. Сейчас поговаривают, что есть риск вулканического цунами. В первый день ветер дул в сторону Манилы (аэропорт - прим.), поэтому рейсы отменили".

Еще одна очевидица, пережившая стихию, рассказала о том, что некогда цветущий рай покрылся толстым слоем пепла.

"Всё в слое пепла. Джунгли все серые, - говорит Татьяна Лескова. - Слабый дождь прибил пыль, но пепел превратился в цемент. Местные жители чистят крыши, чтобы не обвалились. Городские службы чистят дороги. И к сегодняшнему вечеру почти справились. Нет света и воды до сих пор в ближайших районах. Кто смог из туристов все букинги отменили. Сейчас всё хорошо, но всё закрыто. Поесть негде".

В сети появились кадры последствий извержения, очень похожие на известный американский ужастик "Сайлент Хилл".

Ранее мы сообщали, 12 января власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек после того, как вулкан Тааль выбросил столб пепла высотой один километр.

«В настоящее время вулкан Тааль на Филиппинах извергается. Надеемся и молимся, чтобы причиненный ущерб был минимальным, и чтобы все оставались в безопасности», – писали в сети очевидцы ЧП.

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