Трагедия в семье Зеленского: президент не смог сдержать эмоций, видео попало в сеть

Президент Украины Владимир Зеленский, который приехал в Израиль с рабочим визитом, встретился там с премьер-министром Беньямином Нетаньяху и рассказал о трагедии в семье.

Зеленский отметил, что украинцы больше всего помнят трагедию Холокоста.

Президент вспомнил о крымчанке, которая прятала еврейских детей и выдавала их за крымских татар, а также о священнике, что оформлял документы о крещении и за это был сослан в концлагерь.

Президент Украины вспомнил и о многодетной семье, где трое братьев были расстреляны фашистскими оккупантами, а четвертый смог вернуться домой после войны.

«Через два года после войны у него родился сын, затем родился внук. Этот внук стал президентом, который сейчас стоит перед вами», — сказал Зеленский, обращаясь к главе правительства Израиля.

«Белорусы меня съедят»: Лукашенко публично отшил Путина, Союзное государство обречено на провал

Александр Лукашенко поставил точку в обсуждениях на тему возможного «слияния» Беларуси с Россией в так называемое Союзное государство

«У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России», - заявил Лукашенко.

Он добавил, что полтора-два года назад обсуждал этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным и четко заявил ему, что ни один политик в Беларуси не лишит свою страну независимости.

«Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения… Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним быть не хочу. Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами. Они нам не чужие. Россияне - это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас», - добавил политик.

Разведение войск на Донбассе: штаб ООС сделал судьбоносное заявление, подробности

В штабе ООС назвали следующие участки, которые, вероятно, будут предложены украинской стороной на переговорах о разведении сил на Донбассе

Информацию украинским журналистам подтвердил заместитель командующего Операцией Объединенных сил Богдан Бондарь.

Выделяют три участка: КПВВ "Гнутово"; железнодорожный мост в Станице Луганской и Новоселовка Вторая - в районе Авдеевки:

«Эти участки избирались с учетом задач, которые были определены "нормандским форматом", чтобы они давали дополнительные гуманитарные возможности для местного населения», - идет речь в заявлении командующего ООС. Бондарь также говорил о возможности дополнительных развертываний и работы КПВВ:

«…вариант в районе железнодорожного моста в районе Станицы Луганской - это возможность в дальнейшем восстановления железнодорожного сообщения. В том числе для перевозки как пассажиров, так и разного рода гуманитарных грузов».

Встрече Зеленского с Путиным быть, у президента приоткрыли тайну: Он все решает...

Диалог с Владимиром Путиным необходим лишь для того, чтобы как можно быстрее вернуть в Украину пленных и завершить войну на Донбассе.

По словам Владимира Зеленского, вопросы об обмене пленными и прекращении войны на Востоке Украины необходимо обговаривать только с тем, кто все решает в Кремле.

"Возвращение моряков и кораблей – это отношения, не связанные с "Минском", "нормандским форматом", это прямой диалог между мной и президентом Российской Федерации. А как иначе? По-другому мы ничего не закончим, никого не вернем. Есть люди, которые на той стороне находятся в тюрьмах, граждане Украины, активисты, крымчане, которых перевезли на территорию России. С кем мне решать эти вопросы? Мне надо их решать с тем, кто всё решает там, – это президент Российской Федерации", – объяснил Зеленский украинцам, почему он пошел на прямой диалог с Владимиром Путиным.

Владимир Зеленский также напомнил, что вывод войск с оккупированного Донбасса зависит от официальной Москвы и выразил надежду, что вскоре Украина вернет себе Крым и ОРДЛО.

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

Как сообщала Politeka, Зеленский ищет нового премьера: названы два претендента на место Гончарука.

Также Politeka писала, что орда Путина на Донбассе пополнилась особым контингентом: что собой представляет "элита Л/ДНР".