Погода в Украине 30 января продолжит испытывать граждан на прочность, часть страны накроет природный катаклизм

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, в большинстве областей ожидается дождливая погода с мокрым снегом. Ночью снежить будет в Черниговской и Сумской областях. Без осадков останутся часть южных и восточных областей Украины.

Средняя температура будет в пределах 0-5 градусов тепла. В южных регионах вплоть до 9 градусов. Ночью же резко похолодает до -2-3 ниже нуля.

В Карпатах будет небольшой снег и мороз до -7 по Цельсию.

В Киеве и области синоптики прогнозируют мокрый снег и гололедицу. Ветер будет в пределах 7-12 м/с, однако порывы местами усилятся до 18 м/с. Столбик термометра покажет 1-3 тепла днем и около 0 градусов ночью.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что плохая погода продержится в Украине недолго и после непродолжительного похолодания снова наступит оттепель. Многие синоптики прогнозируют, что в этом году настоящей зимы украинцы не увидят. Максимум, на что мы можем надеяться, это мокрый снег и небольшой мороз.

Отметим, что зима 2019-2020 годов уже получила статус аномальной, ведь впервые за очень долгое время в Украине не было продолжительной климатической зимы с заморозками и снегопадами. Это связывают с глобальным потеплением, которое влияет на климат на всей планете.

Напомним, что аномальная зима обрушится без предупреждения и добьет украинцев: «Может быть опасно..».

А Politeka писала, что погода готовит резкий поворот, дожди и мокрый снег разорвут Украину.

Также Politeka сообщала, что с озерами на Одесчине произошла катастрофа, пугающие кадры: "исчезли с лица земли".