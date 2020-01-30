Лукашенко отвесил «пощещину» Путина: «тактика Кремля сорвана», подробности

Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался от встречи со своим коллегой из РФ Владимиром Путиным.

Об этом рассказал директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.

Путин пригласил Лукашенко провести короткий отпуск в Сочи с 31 января по 5 февраля.

"Если гипотетически предположить, что такое предложение со стороны Путина поступило, то здесь просматриваются параллели с его предыдущим приглашением в Сочи в 2019 году. Тогда из-за этой поездки Лукашенко был вынужден отменить свое участие в Мюнхенской конференции по безопасности, где, по некоторым данным, планировалась встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель", - отметил Сивицкий.

Гривна резко сдаст позиции, доллар и евро будут беспощадны: курс валют от НБУ

Курс валют в Украине на 30 января спровоцирует настоящую панику, поскольку доллар и евро приблизятся к психологической отметке.

За 100 долларов сегодня нужно будет выложить 2498,91 гривен (+12,87). Вслед за ним поползет вверх и евро – за 100 купюр придется отдать целых 2732,53 гривны (+11,68).

«Наглый грабеж!»: украинцы восстали из-за новых цен на газ, Зеленскому выдвинули жесткое требование

Украинцы требуют от Владимира Зеленского отменить абонплату за транспортировку природного газа.

Соответствующая петиция появилась на сайте Электронных петиций к президенту Украины 20 января и уже набрала необходимое количество подписей. Так, за 9 дней предложение отменить дополнительные платежки на газ для украинцев набрало 30734 подписей при необходимом минимуме в 25 тысяч. При этом сбор подписей будет продолжаться еще 83 дня.

Речь идет об измененных правилах оплаты за газ, согласно которым с января 2020 года украинцы получают по две платежки, одна из которых – на оплату абонплаты за транспортировку топлива.

Напомним, "космические" платежки за газ разгневали украинцев, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, украинцам уготовили новые тарифы на газ: появилось детальное разъяснение.

Также Politeka писала, что изменение цены на газ по новой формуле: сколько придется платить украинцам.