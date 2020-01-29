Украинцы требуют от Владимира Зеленского отменить абонплату за транспортировку природного газа

Соответствующая петиция появилась на сайте Электронных петиций к президенту Украины 20 января и уже набрала необходимое количество подписей, сообщает Politeka. Так, за 9 дней предложение отменить дополнительные платежки на газ для украинцев набрало 30734 подписей при необходимом минимуме в 25 тысяч. При этом сбор подписей будет продолжаться еще 83 дня.

Речь идет об измененных правилах оплаты за газ, согласно которым с января 2020 года украинцы получают по две платежки, одна из которых – на оплату абонплаты за транспортировку топлива. При этом их получают даже те, кто не пользовался услугами поставщиков газа.

Автор петиции называет это нововведение «грабительским и вымогательским». В связи с этим он требует отменить соответствующее решение НКРЭКУ.

«Мы сами за свой счет прокладывали себе газ в дома и уже заплатили десятки тысяч гривен за эти подключения! Упомянутое решение - это наглый и циничный грабеж народа!», - говорится в тексте обращения.

Напомним, что ранее о ценах на газ для населения резко высказался советник президента Игорь Новиков. Так, на своей странице в Фейсбук он объяснил, кто виноват в завышенных цифрах.

По словам Новикова, руководство НАК "Нафтогаз" закупило летом более дорогой газ, а теперь желает "расстаться с ним не в ущерб себе и премиям".

"Пришли платежки за январь с ценой 6913грн (от, например, Киевоблгазсбыт) за ту же тысячу кубов, которая как ни крути — вот и близко не 4650грн. Какого х*я, вполне резонно спросите вы. Дело вот в чем: в 2019 году по инициативе НАК Нафтогаз была принята постанова, которая определяла порядок формирования цены на газ на 1-ый квартал 2020г для нас с вами. В итоге была сформирована цена 6600грн, при рыночной цене более чем на 1000грн ниже...", - заявил Новиков.

Ситуацию активно комментируют под постом Новикова.

"Вырисовывается красивый заголовок: Советник президента про цены на газ за январь: Какого х*я?"

"Это достойно уважения! Более того надо провести аудит деятельности НАК, за годы «супер» менеджмента."

"А як ще зробити, щоб не було дуже гучних заяв без наявного законодавчого та іншого забезпечення!? А то спочатку імпровізована реклама, а потім - хаотичний пошук виходу з одного місця..".

Напомним, "космические" платежки за газ разгневали украинцев, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, украинцам уготовили новые тарифы на газ: появилось детальное разъяснение.

Также Politeka писала, что изменение цены на газ по новой формуле: сколько придется платить украинцам.