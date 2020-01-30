Курс валют в Украине на 30 января спровоцирует настоящую панику, поскольку доллар и евро приблизятся к психологической отметке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

За 100 долларов сегодня нужно будет выложить 2498,91 гривен (+12,87). Вслед за ним поползет вверх и евро – за 100 купюр придется отдать целых 2732,53 гривны (+11,68).

Как сообщалось ранее, НБУ больше не готов поддерживать укрепление гривны, а его тактика на межбанке поменялась.

В ходе торговой сессии 28 января, с утренних стартовых котировок в районе 24,61/24,65 доллар рванул вверх и а завершились торги уровнем 24,74/24,77. Таким образом гривна потеряла своии позиции на 13 копеек.

Эксперт отмечает, что игра «на повышение» со стороны украинских игроков рынка и спекулянтов былл поддержана нерезидентами. Способствовало удешевлению гривны рост спроса на доллар со стороны импортеров и незначительно предложение.

При этом эксперт отмечает и смену тактики НБУ, который не стремится погасить скачки доллара и дает гривне девальвировать.

"Если раньше он при желании погасить скачки курса выходил с продажей доллара в начале сессии и этим сразу сбивал игру «на повышение», то сейчас он дожидается пика котировок (что снижает спрос на валюту, так как часть клиентов снимает свои заявки, а часть продавцов при этом выходит на торги с продажей по более привлекательному курсу) — и лишь тогда выходит с декларативной продажей доллара по высокой цене", - отметил эксперт.

Напомним, госдолг Украины резко вырос всего за месяц, доллар решил отыграться.

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