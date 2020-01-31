Коронавирус 2019-nCoV передается не только воздушно-капельным путем

Ученые пришли к выводу, что заразиться смертельным можно и через предметы обихода, такие как деньги и мобильные телефоны. Об этом сообщил доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов, передают "Известия".

По словам экспертов, подхватить коронавирус также можно через медицинские инструменты или же незащищенные половые связи.

"Это происходит путем самозаражения, когда здоровый человек дотрагивается до предметов, на поверхности которых могут оказаться капли слюны и выделений носоглотки больного, а затем прикасается к своим слизистым оболочкам. Такой тип передачи характерен для гриппозных вирусов, кори, ветряной оспы, риновирусов и, естественно, нового типа коронавируса 2019-nCoV", — предупредил Коновалов.

Отметим, по состоянию на 31 января китайский коронавирус распространился уже в 21 стране, в результате чего 9820 человек заболели и 213 погибли.

Так, в Китае зарегистрировано больше всего смертей и случаев заболевания коронавирусом (213 смертей и 9692 случая).

В других странах пока не зарегистрировано смертельных случаев.

В Украине было четыре случая подозрения на заражение вирусом 2019-nCoV, однако они не подтвердились. Тем не менее, украинцы паникуют и скупают в аптеках маски, термометры и противовирусные препараты. Если так пойдет и далее, то маски с полок украинских аптек могут исчезнуть.

При этом продавцы решили воспользоваться ситуацией и резко подняли цены на маски. Если еще до Нового года одну маску можно было купить за 1 грн, то сейчас как минимум за 2,2 грн. Чаще одна штука продается за 5–7 грн, а упаковки из 50 штук — за 50–160 грн. В Сети же на сайтах объявлений одну штуку продают за 15, а то и 35 грн, дописав что она "от коронавируса".

Напомним, смертоносный коронавирус оказался страшнее, чем думали: срочное заявление.

Как сообщала Politeka, Комаров вернулся из Китая и поразил заявлением о коронавирусе: "Большинство умерших...".

Также Politeka писала, что эпидемия коронавируса вышла из-под контроля, десятки жертв ежедневно: тревожное обращение медиков.