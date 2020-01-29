Дмитрий Комаров – известный украинский телеведущий, который вернулся из Китая - озвучил полезную информацию для украицев в связи с распространившимся смертельным китайским коронавирусом 2019-nCoV

Об этом Дмитрий Комаров рассказал в программе «Сніданок з 1+1», отметив, что располагает информацией из первых уст:

«Знакомые китайцы успокаивают, говорят, что украинцам вообще нечего волноваться, потому что Ухань пока закрыт. Все симптомы такие же как у ОРВИ и вируса гриппа», - сказал Комаров добавив, что некоторые не ходят на работу, а некоторые вообще - стараются не выходить из дома.

Комаров озвучил также примечательную деталь: большинство умерших от коронавируса - это люди преклонного возраста - 80 лет и старше:

«Мои друзья из Китая сказали, что многие из умерших - люди пожилого возраста». Но украинцам, считает Комаров, волноваться не стоит:

«Что важно для украинцев, это то, что у нас нет систем, у нас невозможно проверить коронавирус это или нет. Но для того, чтобы он здесь появился, это в Ухане кто-то должен побыть в физическом контакте с зараженным коронавирусом лицом, заразиться и привезти его сюда. Но это маловероятно», - сказал путешественник и добавил, что думает:

«…мы можем быть спокойными, вести здоровый образ жизни и если заболели, то не выходить из дома, а лечиться».

Ранее мы рассказывали о том, что коронавирус добрался до популярного среди украинцев курорта. Сообщается, что в Хайнане был зафиксирован первый случай смерти от нового типа коронавируса: скончалась 80-летняя женщина, прибывшая из Уханя.

Также на острове Хайнань, куда часто приезжают туристы из Украины, уже зафиксировали 31 случай инфицирования. Отмечается, что четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

Также не стоит забывать, что смертельный коронавирус окружил Украину с нескольких сторон. В Беларуси и Санкт-Петербурге медики госпитализировали людей с подозрением на заражение nCoV.

На фоне эпидемии Украина решила официально закрыть авиасообщение с Китайской Республикой. Об этом заявил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин. По его словам, авиасообщение будет закрыто с Китаем уже 3 февраля.

Напомним, смертоносный коронавирус оказался страшнее, чем думали: срочное заявление

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