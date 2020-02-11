Украинцев по-новому будут призывать в армию: кто оказался в списке счастливчиков

Стало известно, как теперь украинских юношей будут призывать на срочную службу в армию.

Об этом рассказал глава Министерства обороны Андрей Загороднюк.

По его словам, принудительного призыва на срочную службу в армию с 18 лет в Украине не будет. Юноши смогут отправиться в армию лишь после того, как напишут соответствующее заявление.

"Сейчас мы готовим распоряжение Кабмина относительно количества лиц, которые будут призываться на срочную службу. Мы издадим распоряжение, — я его уже подписал, передал на согласование в Кабмин, — там будет четко указано, что только по письменному заявлению в 18-19 лет", – объяснил министр обороны в эфире телеканала.

Он успокоил и заявил, что в соответствующем акте будет указано, что призыв с 18 лет необязателен. Загороднюк также добавил, что из-за указа президента о службе с 20 лет, лишь за последний год около 6 тысяч человек в возрасте 18 и 19 лет не попали на службу ВСУ, несмотря на желание.

Доллар сорвался вниз после затишья, гривна атакует: НБУ удивил новым курсом

Доллар во вторник, 11 февраля, резко возобновит падение.

Новый курс валют представил Национальный банк Украины. Регулятор укрепил курс гривны почти на две копейки по отношению к американской валюте.

НБУ установил официальный курс валюту на 11 февраля на таком уровне:

– 100 долларов США – 24,5188 гривны (-0,0182);

– 100 евро – 26,9048 (-0,0530 грн).

Примечательно, что до этого курс доллара на межбанке упал на семь копеек в продаже и на шесть копеек в покупке – до 24,46 и 24,44 гривен соответственно. Курс евро в начале недели упал на 17 копеек в продаже и составил 26,73 гривен.

Путин больно ударит по Украине изнутри, раскрыт новый план Кремля: Требуют от Зеленского...

Владимир Путин попытается создать как можно больше проблем на пути Украины в западное сообщество.

Подобное мнение озвучил российский политолог Дмитрий Орешкин.

По его словам, если интеграция Киева пройдет успешно, то в России всем станет понятно, что это - правильный путь, и, если украинцы смогли, то и россиянам нужно его пройти, а это больно ударит по Владимиру Путину.

"Ему важно максимально затруднить продвижение Украины в том направлении, где она могла бы послужить уроком для России. А для этого все средства хороши: кого угодно поддерживать, кого угодно убивать - это все вполне знакомые ужимки и прыжки", - озвучил он свое мнение.

По словам российского политолога, "коллективный Путин" должен треснуть, но не позволить Украине добиться таких результатов, как, например, Польша.

"Путин не смог этого сделать в отношении Польши, Прибалтики и, думаю, не сможет сделать и относительно Украины", - добавил Орешкин.

Напомним, ситуация на Донбассе изменилась, раскрыта серьезная опасность для Украины.

Как сообщала Politeka, Путин избавится от Донбасса, украинцев предупредили о катастрофе.

Также Politeka писала, что Путин повторит сталинский сценарий в России.