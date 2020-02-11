Доллар во вторник, 11 февраля, резко возобновит падение

Новый курс валют представил Национальный банк Украины. Регулятор укрепил курс гривны почти на две копейки по отношению к американской валюте.

НБУ установил официальный курс валюту на 11 февраля на таком уровне:

– 100 долларов США – 24,5188 гривны (-0,0182);

– 100 евро – 26,9048 (-0,0530 грн).

Популярные статьи сейчас

Повзрослевшие дочери Меладзе ошарашили внешностью: «Все оттенки серого»

Волочкова едва прикрыла достоинство, напугав постаревшим видом: "Вот это ее приложило"

Восьмилетняя дочь Киркорова поразила внешностью, личное фото: «вот это роскошь»

Ученые сделали удивительное открытие: артефакты древности находят сотнями, "вместо моря была..."
Показать еще

Примечательно, что до этого курс доллара на межбанке упал на семь копеек в продаже и на шесть копеек в покупке – до 24,46 и 24,44 гривен соответственно. Курс евро в начале недели упал на 17 копеек в продаже и составил 26,73 гривен.

Ранее мы писали о том, что на курс валют в ближайшее время может повлиять эпидемия коронавируса. Сообщалось, что она может стать причиной мирового кризиса, который больно ударит по украинской экономике.

Как утверждают эксперты, из-за нового мирового кризиса с рынка начнут уходить многие инвесторы, что спровоцирует остановку международных инвестиционных проектов.

"Всё это ударит сильно по экономике Украины. В итоге многие эксперты проводят параллель с 2008 годом, когда курс гривны обвалился почти на 40% из-за мирового кризиса", - говорилось в сообщении.

На фоне эпидемии коронавируса аналитики также прогнозируют продолжение падения национальной валюты, несмотря на усилия украинских чиновников.

доллар, гривна, курс валют

"Многие эксперты прогнозируют продолжения падения курса украинской гривны, хотя чиновники будут пытаться в феврале удержать курс гривны к доллару на отметки 25.5 – 26 гривен", - говорилось в сообщении.

Также Украина может столкнуться с катастрофической ситуацией относительно курса гривны. По словам эксперта Юрия Гаврилечко, вскоре Украина может столкнуться с тем, что объем обслуживания ее внешнего долга достигнет половины стоимости самого долга и даже начнет его превышать.

По его словам, сейчас предпосылок для катастрофического обвала гривны нет, но в теории это возможно.

Напомним, экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за коронавируса.

Как сообщала Politeka, доллар по 84: украинцев ошарашили новыми цифрами в обменниках.

Также Politeka писала, что гривна затаилась, доллар готовится к новому рывку: чего ждать украинцам от курса валют.