Доллар во вторник, 11 февраля, резко возобновит падение

Новый курс валют представил Национальный банк Украины. Регулятор укрепил курс гривны почти на две копейки по отношению к американской валюте.

НБУ установил официальный курс валюту на 11 февраля на таком уровне:

– 100 долларов США – 24,5188 гривны (-0,0182);

– 100 евро – 26,9048 (-0,0530 грн).

Примечательно, что до этого курс доллара на межбанке упал на семь копеек в продаже и на шесть копеек в покупке – до 24,46 и 24,44 гривен соответственно. Курс евро в начале недели упал на 17 копеек в продаже и составил 26,73 гривен.

Ранее мы писали о том, что на курс валют в ближайшее время может повлиять эпидемия коронавируса. Сообщалось, что она может стать причиной мирового кризиса, который больно ударит по украинской экономике.

Как утверждают эксперты, из-за нового мирового кризиса с рынка начнут уходить многие инвесторы, что спровоцирует остановку международных инвестиционных проектов.

"Всё это ударит сильно по экономике Украины. В итоге многие эксперты проводят параллель с 2008 годом, когда курс гривны обвалился почти на 40% из-за мирового кризиса", - говорилось в сообщении.

На фоне эпидемии коронавируса аналитики также прогнозируют продолжение падения национальной валюты, несмотря на усилия украинских чиновников.

"Многие эксперты прогнозируют продолжения падения курса украинской гривны, хотя чиновники будут пытаться в феврале удержать курс гривны к доллару на отметки 25.5 – 26 гривен", - говорилось в сообщении.

Также Украина может столкнуться с катастрофической ситуацией относительно курса гривны. По словам эксперта Юрия Гаврилечко, вскоре Украина может столкнуться с тем, что объем обслуживания ее внешнего долга достигнет половины стоимости самого долга и даже начнет его превышать.

По его словам, сейчас предпосылок для катастрофического обвала гривны нет, но в теории это возможно.

Напомним, экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за коронавируса.

Как сообщала Politeka, доллар по 84: украинцев ошарашили новыми цифрами в обменниках.

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