США провели тайные переговоры с соратником Путина за спиной у Украины: всплыли скандальные детали
Госсекретарь США Майк Помпео встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Разговор двух политиков состоялся в кулуарах Мюнхенской конференции 16 февраля.
Американская сторона пыталась не дать СМИ поводов к разговорам: госсдепартамент не предупреждал прессу о будущем разговоре Помпео с Лавровым. Официально встречу не подтвердили и после ее завершения.
Отметим, что российские журналисты заранее знали о разговоре Помпео с Лавровым. Так, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова подтвердила факт встречи, опубликовав пост с фотографией в Facebook. Она показала самого Помпео в коридоре отеля, где состоялся разговор. Лавров же стоит в дверях, недалеко от госсекретаря США.
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Доллар и евро начали неделю с обвала, гривна готовит новое наступление: к чему готовиться украинцам
Нацбанк обновил курс валют на понедельник, 17 февраля.
Курс доллара в понедельник ожидается немного ниже. Он составит 24,44 за одну единицу. Курс евро в этот день ожидается 26,49 за одну единицу.
Польский злотый в понедельник будет по 6,23 за одну единицу. А белорусский рубль оценен в 11,12 за одну единицу. За 10 российских рублей нужно будет отдать 3,84 гривны.
А вот за 100 долларов 16 февраля, в воскресенье, нужно было отдать 2447,95 гривен. А за 100 европейских банкнот 2658,72 гривны.
Ученые впервые рассказали, откуда пошел коронавирус: «стал следствием экспериментов»
Китайские ученые заявили, что выяснили точное место происхождения коронавируса 2019-nCoV.
"Настоящую причину того, почему распространился коронавирус, выявили китайские ученые, которые заявили, что вспышка началась в научной лаборатории города Ухань", - говорится в сообщении.
Биологи Ботао Сяо и Лей Сяо опубликовали доклад под названием "Возможные источники вспышки коронавируса 2019-nCoV". В отчете сказано, что "коронавирус, вероятно, происходит из лаборатории в Ухане".
"Мы коротко изучили историю деятельности лабораторий и пришли к выводу, что коронавирус, вероятно, стал следствием экспериментов в лаборатории", - пришли к выводу исследователи.
Напомним, что в сети появились фото, как животные защищаются от коронавируса.
Как сообщала Politeka, ученые раскрыли правду о коронавирусе, что теперь будет с брошенными украинцами.
Также Politeka писала, что «Слуги народа» оскандалились, соратница Зеленского ошарашила словами о коронавирусе.