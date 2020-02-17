Нацбанк обновил курс валют на понедельник, 17 февраля

Курс доллара в понедельник ожидается немного ниже. Он составит 24,44 за одну единицу. Курс евро в этот день ожидается 26,49 за одну единицу. Об этом пишет Politeka со ссылкой на официальный сайт регулятора.

Польский злотый в понедельник будет по 6,23 за одну единицу. А белорусский рубль оценен в 11,12 за одну единицу. За 10 российских рублей нужно будет отдать 3,84 гривны.

А вот за 100 долларов 16 февраля, в воскресенье, нужно было отдать 2447,95 гривен. А за 100 европейских банкнот 2658,72 гривны.

Ранее мы сообщали, что неожиданный курс гривны по отношению к доллару заставил понервничать украинцев.

Как известно, по состоянию на утро 10 февраля курс доллара в государстве колебался в районе 24-25 гривны.

Но в Киеве, видимо, решили продавать американскую валюту по заоблачному курсу, которым можно довести украинцев до инфаркта.

В частности, курьезная ситуация произошла на Троещине в Киеве.

На табло одного из местных обменников жители заметили очень странный курс доллара. Украинцам предлагали купить американскую валюту по 84,65 гривен за 1$.

Пользователи в социальных сетях шутят и предполагают, что, вероятно, произошла обычная ошибка и сотрудники обменника перепутали 84 с 24 гривнами.

Сообщалось, что курс доллара по отношению к гривне закрепится в диапазоне 24,3 – 24,85 грн/$.

Как утверждают эксперты, предположения о падении гривны не оправдались.

"Во-первых, на рынке было много гривны после крупнейшего в этом году погашения облигаций госзайма (17 млрд) и нетипично больших возмещений НДС (17,7 млрд, часть – долги с 2019 года, возникшие из-за проблем с бюджетом). Это позволяло экспортерам продавать меньше валютной выручки для финансирование расходов в гривне, а нерезидентам – не заводить в Украину валюту под покупку новых ОВГЗ.", - говорится в материале.

Напомним, доллар и евро ждет новый удар, курс валют затаился

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