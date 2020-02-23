Мужчина в шоке от того, что произошло

Украинцы продолжают обвинять ПриватБанк в краже денег

Как передает Politeka.net, очередное заявление появилось на портале «Минфин», где клиенты оставляют комментарии о различных финансовых учреждениях.

Так, в комментарии озаглавленном «Воровство» клиент по имени Александр поведал о неприятном инциденте, с которым столкнулся в терминале банка.

В частности, при пополнении своей карты мужчина внес 3600 гривен и после этого терминал потух. Когда клиент сделал возврат денег, то банк вместо 3600, выплатили всего лишь 2500 гривен.

«Внёс 3600 грн, и терминал потух, потом начал перезагружаться, позвонил на 3700 оставил заявку на возврат денег, вместо 3600, выплатили 2500, остальное не выявили излишка, камеры четко не работали, и с проблемой банка я остался сам на сам", - рассказал он.

Мужчина убежден, что таким циничным образом ПриватБанк зарабатывает деньги, причем делает это официально.

«Просто надо, чтоб потух терминал чтоб заработать 1100 гривен»,- заключил он.

Отметим, что банк отреагировал на комментарий клиента, написав, что вопрос уже рассматривается специалистами.

«Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. О решении Вам сообщат сразу, как только будут результаты», - написали сотрудники банка.

Ранее мы писали о другом скандальном инциденте в ПриватБанке.

Женщина сообщила, что зашла в «приват24» и обнаружила, что с ее карты пропали все деньги. После этого она написала заявление в полицию и обратилась в банк. Но ответ финучреждения оставил еще больше вопросов

Ответ был следующим: «Власник APPLE ONLINE STORE RUS Ми дуже стурбовані тим, що виникла така неприємна ситуація. Є ймовірність, що Ви підключили платіж на даному сервісі. З боку банку ми можемо зробити запит на оскарження операції. Банк запросить у одержувача підтвердження факту надання Вам товару/послуги, якщо підтвердження не буде надано, Вам повернуть кошти. Дана процедура займає до 120 днів».

Клиентку удивило, что при проведении такой операции у нее не запросили никакого подтверждения.

Напомним, ПриватБанк подловили на обмане клиентов, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги испарились.