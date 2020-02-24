Минздрав Украины огорошил заявлением о коронавирусе: «Он может…»

Вероятными природными резервуарами для вируса являются летучие мыши. Однако он мог преодолеть видовой барьер для человека от другого промежуточной животного-хозяина, передает пресс-служба МОЗ.

В Минздраве отметили, что коронавирусы стабильны в замороженном состоянии - они могут выживать до двух лет при -20°C. Также вирусы могут сохраняться на различных поверхностях в течение нескольких дней в зависимости от комбинации параметров, таких как температура, влажность и свет.

Кроме того, украинцам посоветовали избегать употребления сырых или недоваренных продуктов животного происхождения.

Эпидемия коронавируса больно ударила по экономике, новые цифры поражают: заявление МВФ

Мировая экономика потеряет 0,1% роста в текущем году из-за коронавируса.

Директор-распорядитель МВФ Кристиана Георгиева на собрании G-20 сообщила, что по предварительным прогнозам, до начала истории с коронавирусом, предполагалось, что уровень мирового роста ВВП увеличится с 2,9% в прошлом году до 3,3% в текущем.

Она также добавила, что Фонт не исключает и более грозных сценариев, когда распространения вируса продолжится дольше во всем мире и последствия станут более затяжными.

Гривна нанесла новый удар по доллару, НБУ изменил курс валют: что ждать в обменниках

НБУ обновил прогноз на 24 февраля по курсу валют.

Курс доллара в понедельник, 24 февраля, будет составлять 24,45 гривны за одну единицу. Это на две копейки меньше, чем днем ранее, ведь 23 февраля он был 24,47 за единицу. Курс евро составит 26,41 за одну единицу. Это на одну копейку меньше, ведь днем ранее валюта обходилась 26,42.

Напомним, с курсом доллара происходит странное, гривна попытается отомстить

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